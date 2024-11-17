前立法院長王金平再次登陸，這次訪問大陸與過去有兩點不同：其一，與今年6月低調赴昆山參加兩岸宗教交流活動相比，這次安排與大陸國台辦主任宋濤會面；其二，王金平啟程前，大陣仗成立包容藍綠白各界的「中道和平聯盟智庫」，讓王金平與宋濤的會面具有更深層次意涵。

王宋會面具深層意涵

王金平為國民黨本土派大老，人脈貫通藍綠，立法院長任內並未加入當年兩岸官方大交流、大互訪的熱潮。直到2019年5月卸任立法院長3年後，才以個人身分登陸祭祖，並會見時任國台辦主任劉結一。2020年原定率國民黨代表團登陸參加海峽論壇，卻因陸媒釋出「求和」的說法，王金平臨時取消大陸行。今年6月登陸參與宗教活動保密到家，並未安排與陸方高層會談。

比較近5年來歷次登陸，王金平此次登陸別具意義。首先，兩岸情勢已發生劇變，台灣重量級政治人物訪陸愈加珍貴。5年前兩岸政治人物頻繁往來尚屬常態，當時王金平登陸雖具有突破性，但對雙方輿論來說習以為常，而如今兩岸高度緊張對立，即便是藍營高層、縣市長也對兩岸交流有所顧慮。

如果比照大陸禮遇馬英九的高規格，國台辦主任宋濤赴地方省市陪同馬英九參訪、祭祖，最後習近平出面會見，而此次宋濤也將赴廈門，足以看出陸方對王金平的重視。

其次，作為藍綠白各陣營的「公道伯」，王金平自我期許，也有一定能力讓不同立場、不同利益者坐下來「喬」共識。當此兩岸執政者毫無互信、僵持對峙的背景下，或可在兩岸議題上迎來大顯身手的機會。

並不是說，王金平到大陸意味「幫綠營傳話」，而應該反過來理解，大陸願意與王金平對話，代表有願意尊重、傾聽台灣各黨派對兩岸關係的不同聲音、不同意見。特別是王金平新成立的智庫中，囊括藍綠白政學界代表人士，海基會祕書長羅文嘉也指派綠營學者、海基會顧問王智盛參加。如果王金平可以透過此次訪陸，促成大陸與該智庫進行交流，那就意味「紅綠藍白」以非官方、智庫學者名義進行平等理性討論，並非不可想像。

川普勝選後，從峇厘島、舊金山到此次祕魯的前後3場「習拜會」給美中關係留下的政治遺產，很可能被川普新政府一夕清零。接下來賴清德總統若過境夏威夷時，陸方會否發動「聯合利劍-2024C」軍演，以更高強度的圍台封鎖，令賴總統專機回不了台北，這種可能性並不能排除。不過，這次APEC會議，我方代表團以「中華台北」名義順利參與領袖峰會、部長級會議以及其他相關活動，顯示北京仍然尊重台灣在「現狀」下參與國際事務的既有空間，這說明兩岸若能溝通對話、重建互信，依然有善意轉圜的可能。

公道伯喬出各方共識

王金平此行如能形成有意義、有效果的兩岸對話，不僅對緩和兩岸關係大有裨益，加上馬英九邀請大陸師生團即將訪台、上海台北雙城論壇若能在12月舉辦，的確能給兩岸關係帶來「冬去春來」的想像。從長遠來看，大陸若能重視和用好王金平新成立、包容藍綠白的智庫，也有助於和台灣不同色彩、不同陣營代表及背後的民意進行溝通，畢竟這才是和軍演施壓、反獨懲戒等「硬的一手」相比，更加有利於兩岸融合、心靈契合的途徑。

值得留意的是，王金平從成立新智庫到登陸參訪，民進黨並未發表激烈意見，也沒有抹紅，這固然與「喬王」長期與綠營的人脈有關，但是否意味民進黨也樂見兩岸務實溝通、尋求對話與互信的契機？

萬事開頭難，現在期待大陸與民進黨之間的對話顯然還不切實際，但兩岸之間的確需要「公道伯」創造最大公約數，或至少讓各方坐下來談。王金平邁出的只是一小步，關鍵要看大陸能否保持戰略定力、維持戰略模糊，也要看民進黨、賴清德是否有魄力控制內部激進力量，以台灣民生福祉為念，實現兩岸相向而行。