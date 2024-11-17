今年是中國國民黨建黨130周年，這個全球歷史最悠久的華人政黨，從誕生之初便承載著沉重的歷史使命。

與其他政黨不同，國民黨擁有完整的立國思想體系，是一個有理念、有靈魂的政黨。它曾以堅韌的脊梁支撐起整個中華民族的希望，帶領國人昂首挺胸地走過革命歲月，建立了亞洲第一個民主共和國。從推動北伐統一全國，到贏得抗日戰爭的偉大勝利，再到堅定實現憲政，國民黨始終站在歷史的潮頭，成為世界五強之一的聯合國創始會員國。即便撤退至台灣，國民黨依然不改初心，推行和平土地改革，致力於經濟建設與教育普及，堅守民主憲政與中華文化的傳承，延續著「民族、民權、民生」的核心理念。

然而，當今的國民黨，是否還能稱得上那個堅守理念、敢於挺直脊梁的政黨？過去20多年，台灣推動了一場「去國父思想、去中國史、去中國人、去中華文化、去文言文」的「去中國化」運動，對國民黨的核心價值與歷史認同進行摧毀。在近十年間，民進黨更是以「轉型正義」為名，對國民黨進行政治清算與鬥爭，並試圖透過侮辱蔣介石的個人形象來削弱國民黨的歷史合法性。

面對這些挑戰，無論在理念堅守還是行動力上，國民黨似乎失去了骨氣，顯得疲軟無力，脊梁還在嗎？在「去中國化」的浪潮下，國民黨高層非但未能積極反制，甚至在重新掌握權力時也無法撥亂反正，而是隨波逐流。部分黨內當權者更認為，避免提及「中國人」的認同，是一種迎合選民的「政治正確」。而面對民進黨以「轉型正義」攻擊蔣介石與國民黨的歷史時，國民黨高層也選擇退縮，甚至背離了自身的理念與光榮歷史，深怕影響自己的「中立」形象，進一步失去了所謂「中間選民」的選票。

更令人擔憂的是，國民黨在兩岸關係上同樣陷入迷失。民進黨無法處理兩岸議題，選擇完全依附於美國，甘願作美國的奴才。而國民黨非但未能提出清晰的政策方針，反而以比民進黨更「親美」為榮，連對「九二共識」也開始採取模糊的態度。這樣的國民黨，逐漸變得與民進黨無異，不僅在國內政治中迷失了方向，在國際上也喪失了獨立自主的氣度。

回顧孫中山先生的理念，他主張以和平方式解決國家內部歧見，即使病重之際，仍北上倡導國民會議，試圖以對話代替武力。然而，今日的國民黨卻似乎忘記了這份初心，與民進黨一樣甘願成為美國的棋子，配合美國把兩岸戰場放在台灣本島的策略，選擇以購買更多武器來尋求安全，而非透過對話與溝通來創造兩岸的和平。

曾經的國民黨是一個有情懷、有理想、願意犧牲的政黨，如今卻變得組織鬆散、理念蒼白，年輕人黨員比例也驟減。黨內的制度更是隨意，連總統候選人初選都可以取消，黨內民主幾近消失。

面對這樣的現狀，國民黨如何才能重拾脊梁骨？首先，必須找回自己的理念，重新確立對中華民族史觀、身分與文化的認同，喚醒黨的核心價值。其次，需要確立清晰的方向，不應追隨民進黨的腳步，更不應成為美國的奴才，而是提出切實可行的兩岸政治解決方案，與北京政權進行對話，為兩岸和合與中華民族的共同振興創造機會。最後，必須重建內部制度，落實大公無私的民主選舉機制，杜絕因人設事、專裁獨斷，重建黨內信任。做到以上3個基本點，才有存在價值，脊梁直了，黨才能夠抬頭挺胸，得到尊重。

130周年的黨慶即將來臨，但國民黨是以什麼姿態來面對這個重要的日子？是繼續低頭折腰佝僂地慶祝，還是願意挺直脊梁，勇敢反思過去？今年難料，但「士不可不弘毅」，期待明年的黨慶，國民黨能夠重新找回初心，挺直脊梁，以嶄新的姿態帶領黨員與支持者昂首前行。

（作者為孫文學校總校長）