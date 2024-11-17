賴清德總統16日出席青年論壇，學生對於總統生活表達好奇，賴清德逗趣地表示，外賓曾說笑指全世界最忙的可能是烏克蘭總統澤倫斯基，其次是台灣總統，但賴清德看到在場同學認真的眼神，隨即澄清這只是個笑話，最忙或次忙的都不會是台灣總統。

賴清德這番話不免讓人感到沉重。從賴清德520就職演說提出「中華民國與中華人民共和國互不隸屬」，遭質疑是「新兩國論」，到雙十國慶演說再談到「中國無權代表台灣」，引發中共2次圍台軍演，兩岸兵凶戰危的局勢，確實令國際社會憂心忡忡。

此次大陸國家主席習近平在祕魯APEC與美國總統拜登會晤。大陸官媒稱，習向拜登表示，台灣問題、民主人權、道路制度、發展權利是中方「不容挑戰」的4條紅線，也是中美關係最重要的防護欄和安全網。

習並再度強調，台獨分裂行徑與台海和平穩定水火不容。美方想要維護台海和平，關鍵是要認清賴清德和民進黨當局的台獨本性，明確反對台獨，支持中國和平統一。拜登則表達不支持台獨，也不會利用台灣問題與中國競爭。

值得注意的是，這樣的基調去年11月舊金山「拜習會」時習已表達相同立場。此次儘管面臨「拜下川上」的美國新政局，但顯而易見，反台獨仍會是美中台最重要的防護欄。

賴清德回答學生提問「是否能帶領國家走向和平，不戰爭？」時表示，台灣不放棄任何和平的機會。在兩岸都有和平前提下，解方就在於務實擴大民間交流，減少政治口水，如此賴總統或許可比現在每天睡6小時再多一會，延年益壽。