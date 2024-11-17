日前突然傳出，台積電原訂12月在亞利桑那州新廠的「完工典禮」臨時取消，這場全球半導體江湖矚目的「感恩宴＋輸誠宴＋肌肉宴＋願景宴」一下子戛然而止。台北股市隔日即刻出現國內法人投顧的倒賣潮，賣壓超越外資，釋放濃濃一波自家人憂慮。

對拜登感恩、對川普輸誠、露一下美國設廠良率非凡的肌肉，乃至可能直接宣布再蓋後續第四、第五座新廠獻上「半導體生根美國」的願景大禮包！即便這是一個集結了台積電最高管理層、地緣政治研究菁英、美國政治公關公司最優智商頭腦凝結出的「完美舞台」，希望在川普上任前直接降低其最大敵意的「策略設計」，依然被川普團隊無情的一念推翻！

於是如今最大的麻煩來了：在川普眼中，政治上「台灣、民進黨、賴清德」等同無物，過往拜登政府連同裴洛西捧在手心的「台積電」對川普而言也不值一晒：新川普2.0時代整個的「台灣價值」還剩什麼？

華府最近新聞媒體圈進入「超級風暴」，全美與國際最重要通訊社均空前大幅度調整記者採訪路線配置，以因應川普與各路新任部長的採訪銜接。川普政府中無論已宣布的「國防、軍事」，或待宣布「經濟、財政」部會首長驚人跳tone且大多性格鮮明，極可能「沒交情就沒新聞」！其中最被關注也包括川普「究竟內心如何看待台積電」？最近華爾街都在追：難道真的把排名全球前十大企業的台積電「真心視為小偷」？

「指責台灣偷走半導體產業、宣稱要將台積電晶片課徵高關稅」這兩大訴求，多次出現在川普競選期間反覆宣示。如今令全球所有財經媒體記者疑惑的是：這究竟是川普的「選舉語言」，或者是川普的「強烈認定」？這將決定台積電窮其所有洪荒之力，所能抵禦的今後最大川普海嘯衝擊。

華爾街分析的主流原本認為：台積電製造實力無可取代，再加上高層決策一向配合美國政府需求，縱令川普多所不滿，至多也就是逼迫台積電分拆、或漸進「轉化成美國公司」即可。這也比較符合「商人思路的計算」！

但如今有更多跡象顯示，川普「敵意極濃」！可能真的把台積電當小偷，如同對「非法移民偷走美國工作」那般的強烈深刻。這不僅顯示在這次「完工典禮」邀請被悍然拒絕，據悉從大選期間大半年來，台積電外圍所有透過政治公關與遊說途徑，企圖「接觸、溝通、說明」的示好與努力，都遭遇川普陣營的森然回絕。

值得注意的是，《經濟學人》分析川普所有貿易、外交政策的核心理念，早在1980年代就已經完成且十分堅定，台積電的「護國神山」在川普眼中可能恰是「通天神偷」！此外，台積電以代工定位自居，沒有戲劇性創業與經營風格鮮明，一如「特斯拉之於馬斯克」的領導者，能直接與川普個人對話、搏交情，這也讓公認「更迷戀強者風範」的川普對台積電缺乏一種往來的想像、掌握與溫度！

川普強烈的個人意志來勢洶洶，連同其非傳統策略可推理、博弈的政治風格，已經確定將改寫整個全球從地緣政治、到產業經濟的一切版圖結構。台積電數十年以「理性實力存在」而著稱，且據此堅毅打倒三星、英特爾等巨敵盤繞，但如何面對一味「滿懷恨意」的神級定義者，還有其動輒出手關稅、制裁的狠勁兒與行動力？台積電可能需要鑽研般若波羅密等級「人性洞悉」的智慧了！

（作者為資深媒體人）