APEC峰會在祕魯召開，美國總統拜登與中國大陸國家主席習近平展開會談。這是拜登總統任內第3次「拜習會」，但各界似乎更關注習近平說什麼而不是拜登。這不僅是因為拜登即將卸任，還因為中國在南美洲的影響力擴大，而更重要的原因是要應對川普的回任。

原本各國對美國政府換屆疑慮沒那麼大，因為美國作為全球霸權，政策必須有其延續性。但川普這屆內閣多用新人，排斥延續政策的建制派，各方都認為川普上任後的政策改變將是「翻篇」型態。如此對台灣來說，與台灣有關的拜登政治遺產還能留下多少，就有必要釐清。

首先，「中國是美國最大威脅」的「抗中」政策無疑將會保留。因為這原本就是川普提出，拜登接受而延續的主張。但川普「抗中」政策和拜登不同，未來是否會透過談判以某種程度的「和中」換取經貿利益，必須觀察。

其次，川普外交政策主張「美國優先」的利益導向，與拜登的價值觀導向差異很大。在川普無意提供國際公共財下，民主峰會、印太經濟架構、北約東進的亞太「小北約」，不排除無疾而終的可能。美、日、印、澳的「四方安全對話」（Quad）也將受到衝擊，是否繼續要看日、印、澳政府「中國政策」的演變。但如果美國不當「帶頭大哥」，日、印、澳對聯合「抗中」的興趣將會降低。

比較難判斷是「小院高牆」的科技戰。川普的對華經濟戰是以關稅與貿易為主，對科技封鎖興趣不高，因為這將減少美國對中國大陸的出口貿易，然而作為與中國談判的籌碼卻相當不錯。長期來看，美國對中國大陸的科技封鎖將逐漸解開，代之以高關稅的衝擊。川普試圖透過關稅與國內減稅，誘迫各國企業到美國設廠，以恢復美國製造業。各國包括台灣都有產業空洞化危機，必須超前部署。

然而，從政府這次對美國大選的嚴重誤判，例如拉攏川普不會再用的前屆高官，以及外宣媒體稱川普為「重刑犯」，都顯示對美國政局與亞太形勢缺乏深層次的理解。這次川普提名對華強硬的參議員盧比歐出任國務卿，親政府媒體一面倒地為「友台派入閣」欣喜。而「抗中」與「友台」卻是兩回事。川普抗中，但他眼中的台灣卻可能像烏克蘭一樣，是拜登留下來的政策包袱。

無論如何，川普不希望台海發生衝突的態度極為明確，政府應設法理解，美國新政府是否更樂見海峽兩岸和解而修正兩岸政策。不過更重要的是要盡速立法，規範不可移出台灣的科技清單。否則等川普政府要求台積電2奈米廠與上下游整套供應鏈都到美國設廠，台灣自豪的「護國神山」，還會存在嗎？（作者為台灣國際戰略學會執行長）