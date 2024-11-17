全世界將感受到的翻天覆地，自然是明年年初再度就任的川普總統；何況這次選舉期間，各方的陸續投靠與利益結盟。如今共和黨籍議員不僅掌握參、眾兩院的多數，還有那押寶副總統范斯在4年之後的繼任想像！美國政壇得兩黨較勁與全球再平衡，勢將被帶往難以預料的共同未來。

何況能拉住川普意願，終而與范斯的搭檔參選，實際上是透過政商關係的積極運作，他們為范斯的形象做打造和候選人身分做背書。只是這股隱身背後勢力的真正意圖，遑論主導成員、社會形象與目標定位，迄今仍舊是個無解的謎。

至於一度引發頗大的爭議，「讓美國再次偉大」（MAGA）的競選政綱，媒體界的有意曝光與群起攻之，積極批判卻面對傳統基金會核心圈的公然支持，不但能順勢取得知名度；進一步讓雷根總統以迄，相對老邁的保守主義陣營，藉由范斯副總統的銳意風發，輕易將民粹主義與愛國思維都做成連結。

不單在川普上一個任期的末尾，美國國際媒體署的繼任執行長派克（Michael Pack）即出手整頓美國海外廣播的主要成員；眼前的洛杉磯時報大股東黃馨祥（Dr. Patrick Soon-Shiong）也在幾個工咖的受訪時表示，他將整頓編輯台的立論與報導風格。大選投票之前，即有幾位高層主動辭職明志。

如今藉由川普總統在普選得票的過半數，更取得民意正當性與思辨的嚴謹度；日後將得以全面反擊自越戰得末期以來，泰半被自由主義思潮所把持的媒體立場與美國的主流輿論。

然則，一般人總感到困惑卻難免要刻意忽視的問題，就是自由派主義與建置派精英，是如何佔據美國的司法行政、媒體編輯台和學術研究等重要職位的呢？究其實，明擺著的兩次世界大戰與越戰徵兵，都讓反戰情緒與人文關懷取得了社會正當性；而其中的最精華，正是自由主義與人道思想在美國的蓬勃壯大。

可嘆的，則是反其道的晚近發展！

自歐巴馬甫一就任的全球金融海嘯，透過聯準會的量化寬鬆與主要國家採取得聯合財政擴張；雖然有效挽回全球經濟信心，但當救急得央行兵符，印鈔、買債的融通寬鬆，與行政權柄順勢擴大的做人情，於彼時的兵荒馬亂之際，已然取得充分的社會支持。

正如同被蠻族入侵和其後發生黑死病的中世紀歐洲，當農民求自保而獻出田地給擁有軍隊的貴族，歐洲各地卻一一走向農奴制度的集體不幸。

基於反戰情緒與人文關懷，一度能符合進步理念的各類聯邦政策，無論婦女的生育自主權，甚或是歐巴馬所推動的窮人健保；在晚近卻接連被政治語言所誤導、逐一被拆解，甚至擴大違犯者得懲罰與廢止命令得適用範圍！

《論語．季氏》篇有言：「吾恐季孫之憂，不在顓臾，而在蕭牆之內也。」

取得全面執政的川普們，如果恣意推行MAGA的改革議程，那麼往下的政壇整改與政策修訂的大震撼，必然有如同主流媒體的編輯台，先行收繳兵權與進行必要的大換血。

（作者為國立台灣大學國際企業學系副教授）