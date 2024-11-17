「光頭阿北」，民眾黨主席柯文哲被手銬北檢應訊的照片，上週在各大媒體露出後，隨即在社群網路瘋傳，各種臆測也隨影而起。「柯P應悔藍白破，碧海青天夜夜心」從柯文哲被羈押後，藍營嘲諷他總統大選若藍白合今已貴為副總統，怎會落到階下囚！

世事確實多變，政壇尤其如是，不在廟堂，隨時有被算帳的風險。柯文哲萬萬沒想到掃他的風會來得如此急、快又狂，讓他措手不及，也出乎意料。

今年初總統大選失敗後，他立即感受到第三勢力要在台灣崛起絕非易事，而在野陣營要發揮監督政府的力量更是非藍白合不可。在立法院正副院長選舉上，他聆聽民意，技巧地運用投票程序和方法，在符合第三勢力的尊嚴下，讓國民黨取得正副院長席位；其後的各項重大政策法案，也採取同樣的分工合作策略。

藍白在立法院能合當然是因時空環境改變，加以現實的政治壓力使然。反觀，總統大選時現實狀況一樣，卻為何弄得如此不堪？社會大眾普遍怪罪柯文哲的個性反覆，以及黨內娘子兵團的阻撓。事實呢？大小合併不成，犯錯的經常不在小的。

總統和立委一起選舉對藍白合代表什麼意義？它不只是總統正副兩個大位，還有113席立委，以及勝選之後的五院院長和內閣閣員等都可在協商之列。此一跨黨合作也都有可行和公平的規則可循。問題出在，藍營應讓的不讓，該擔的不擔，難怪白營心神不定。

從被羈押的那一刻起，柯文哲心知肚明難逃政治辦案。他第二次羈押放棄抗告，做好了此一劫難恐怕要被凌遲到2028年的準備，因此，不想屆時競選總統，而把全副心力放在如何壯大民眾黨成為穩定的第三勢力。

政治是殘酷的贏者全拿的零和賭局。還好的是，眼前的第一仗──2026的縣市長和議員選舉，是一個非寡頭的選戰，藍白在全台各縣市都有不小的合作空間可談，只要彼此能「必也射乎，揖讓而升」，而且早做協商，不難創造一加一大於二的雙贏效應。

縣市長和議員的選舉，民意最為關注的是政治的清廉、經濟的繁榮和貧富的差距。民進黨最能操作的「反中牌」在地方選舉反而搶不到便宜。藍白合所能創造的最佳效應是老中青族群的整合，也比較能夠贏得軍公教和社會中間階層的青睞。2026這場期中考，如果擺明了柯文哲不選2028，還贏不了，藍白還想合力取得總統大位恐怕只是痴人說夢了！

選舉很難突然致勝，美國民主黨這次在總統大選中慘敗可為借鏡。國民黨對於貪腐當然要不分黨派檢舉，但對無中生有的蹭聲量就大可不必了。民代問政不是作秀，任何合作不能排除善意。至於藍營掌權的大咖們就早些跳離薛西弗斯的困境，趕快和白營合作開創阿基里德向上的螺旋效應吧！

（作者為國家公益發展協進會榮譽會長）