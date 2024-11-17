第15屆珠海航展展出了一款名為「白帝」的空天戰機（本文使用大陸名詞），不僅可在大氣層內，而且可進入外太空執行相關的飛行和作戰任務。

「白帝」空天戰機是「南天門計畫」衍伸出來的全球性綜合戰略防衛體系，包括大型戰略空天載機平台「鸞鳥」、空天戰機「玄女」與「白帝」、「寒光」通用垂直起降平台、戰術機器人「承影」等。「南天門計畫」是中航環球首次在2023年7月長春航展中推出。

預計2043年啟動的「南天門計畫」，徹頭徹尾為美國所設下的陽謀。說得明白一些，中國為美國所設下的「南天門計畫」陽謀，正式邀請美國走上軍備競賽道路，其目的是為拉爆美國國債。

星球大戰拉爆蘇聯

如同過去在1983年，美國總統雷根提出了一個旨在和蘇聯進行軍備競爭的戰略計畫《戰略防禦倡議》（Strategic Defense Initiative, SDI），俗稱「星球大戰」，拉爆蘇聯。如今，中國也以同樣手法拉爆美債。

蘇聯能和美國競爭的就是軍事力量和重工業，尤其是龐大的核力量。不過，蘇聯軍力是建立在窮兵黷武基礎之上，勉強和美國抗衡，這場爭霸戰從一開始，蘇聯就已經輸了。

為打壓蘇聯，美國一方面聯合其他產油國打壓油價，同時切斷對蘇聯的貸款，導致蘇聯經濟一落千丈，外匯幾近枯竭，蘇聯陷入了嚴重的財政困境。此時，星球大戰適時推出，一舉拉爆蘇聯。

南天門計畫拉爆美債

當前美國經濟除了就業市場低迷、高失業率、消費市場疲軟，零售業重創，最為棘手的就是超過35兆美元的債務。要想拉爆美國，龐大的國債必然是首要目標，只要撩撥美國政府不間斷發行國債，特別是進行未來技術研發，美元距離崩潰的地步將越來越近...

南天門計畫的核心裝備是「鸞鳥」航天母艦。該母艦全長242米，翼展達682米，最大升空重量為12萬2900多噸，能飛到4.2萬公里地球靜止軌道的高度。它配備了高功率粒子炮和高能脈衝雷射炮，還有大量多用途導彈垂直發射裝置，就像是一座移動的太空堡壘。

光看看鸞鳥超過12萬噸的起飛重量（排水量）就不可思議，使用什麼動力把這個龐然大物送到太空？

根據《知乎》（類似百度百科）的解釋，如此巨大太空作戰平台，所需要的能源及動力裝置包括兩組大型機載核聚變反應堆，另有38台負責推進的複合引擎，另有12組「力場驅動裝置」，應該是「力場護盾」或反重力裝置之類的事物，也可能是要利用地球磁場做某些方面的驅動。

關於鸞鳥能源、動力與武器系統，每一項都是未來科技，現在固然仍停留在PTT，必須投入大量資金研發。把「鸞鳥」送到太空很困難，不能突破鸞鳥圍繞地球表面作圓周運動時的速度（第一宇宙速度），慢了它會掉下來，快了會飛出地心引力控制。「玄女」與「白帝」空天戰機的動力和能源也是如此。

當我們在地球糾結於中國到底要建造多少艘航母時，應該擔心的是，未來中國將建造多少艘鸞鳥？我們可以假設，未來至少需建造6艘鸞鳥以上，1艘保障地球安全、1艘保障月球安全、1艘維修保養、再加上3艘前往火星探險以及保障任務。

在南天門計畫中，「玄女」戰機是一款無人機，它結合了由力場驅動、與變循環發動機的動力裝置，可搭載脈衝粒子加速炮吊艙以及多種制導武器。玄女空天戰機主要依託鸞鳥空天載機平台，承擔制空、突防、末端打擊等任務。

玄女戰機主要武器包括1枚吊艙式脈衝粒子加速炮、2枚小型鐳射速射炮、6枚超高速中遠端空空導彈、4枚超高速近程空空導彈。

「白帝」也是一款無人空天戰機，可由人工智慧操控，具備全無人化作戰能力，既能在大氣層內飛行，還能實現多層變軌，飛到宇宙空間執行任務。具備衛星變軌、深空遠端雷達、電磁炮、雷射武器、雷射炮、人工智慧、自主作戰系統等未來技術。

戰術機器人「承影」是基於軌道空降作戰而開發的一種新型戰術機甲，可使用低空飛行或步行兩種行進模式。在實際運用中通常以多機群行動為主，可根據不同的任務類型、目標特性靈活地調整戰術。

「承影」動力及武器裝備包括2組4聯多用途導彈發射器、1門雷射速射炮、1門背負式脈衝粒子加速炮，能源及動力裝置3組高密度電源陣列、2組矢量噴射推進器。

「寒光」通用垂直起降平台的雙翼和尾部分別採用鏤空圓環力場驅動裝置，它應該是為了應對在月球和火星等低重力環境。正當美國「阿提米斯」（Artemis）登月計畫受阻之際，中國人已經想到更多的事情，例如繪製月球表面、月球版北斗定位衛星等等。

南天門計畫絕對是個「錢坑」，無論中國有沒有能力實踐計畫，但對於美國絕對是個極大的資金考驗。若要跟上中國的腳步，美國非得發行巨量債務不可，未來美債規模只會以肉眼可見的速度不斷加大。

中國登月計畫拉爆美債

今年4月，世界首套高精度月球地質圖集在京正式發布。這套圖集主要基於嫦娥工程科學探測數據，比例尺為1：250萬，是目前精度最高的全月球地質寫真集。寫真集包括月球表面的隕石坑、月球岩石和礦產、月球所經歷的地質活動等等。

2024年7月，《南華早報》登出，中國航天科學家提出了一項特別方案，打算在月球表面打造出一個類似於中國目前應用的北斗系統的「月球北斗」系統。儘管月球環境與地球有顯著差異，但中國制定了一個周密的三步計畫，以克服這些挑戰。

第一步：在月球兩極地區部署衛星，以建立穩定的通信地點。中國將建立起一條從地球到月球的通信管道，為後續的月球導航系統打下基礎。

第二步：接著，中國將發射9顆衛星，以建立地球與月球全方位通信網路，這將可確保在月球上任何位置，都能得到連續而穩定的導航服務。

第三步：最後，中國計畫發射35顆衛星，以完善和擴展月球上的北斗系統。這將使導航系統更加強大和精確，能夠滿足更廣泛的應用需求，包括資源勘探、科學研究以及未來的月球基地建設等。

緊接著在珠海航展之前，《澎湃新聞網》發布了「月壤磚」新聞，是由中國科學家類比月壤成分燒製而成，擬用於未來建造月球基地。月壤磚將搭乘「天舟八號」貨運飛船飛向中國空間站，到太空去做暴露實驗。

這一連串舉措，使得中國無論在月球探索和資源開發方面佔據領先地位；我們終於把南天門計畫和月球（或火星）計畫連結在一起，原來南天門計畫根本就是中國版的太空計畫。美國跟不跟呢？美國將是否共享中國的月表地質圖和月球定位與通信系統，甚至於使用中國的月球基地？

如果美國打算建立自己的月球系統，勢必要動用大筆資金，不跟的話，眼瞧著中國逐步實踐未來理想、美國霸權拱手讓人，是可忍孰不可忍？

去美元化拉爆美債

美國一向透過升降息方式操縱匯率，美元得以在全世界橫行無阻。過去美元總有個擔保品或錨定物，例如1972年之前是黃金，之後是石油。

當美國自己變成產油國之後，沒有東西或人願意擔保美元；美國曾經考慮以虛擬貨幣作為美元擔保品，但其投機性太強而作罷。現在似乎看上了AI產業，但看起來AI有行無市，沒人能成為行業壟斷者。

就在青黃不接之際，中國悄然發起「去美元化」運動；不以美元作為清算與結算工具，而是以本幣交易，巧妙的避開匯率折損。接著建立「金磚支付」（BRICKS Pay）機制，更是把美元排除在金磚體制之外。

金磚支付是一個運用區塊鏈技術的「貨幣大水庫」，也就是成員國把自己貨幣放到這個大水庫之中，使用本幣與某個國家進行交易，賣方可以從這個貨幣大水庫中選擇任何一種貨幣進行結算。

例如，中國打算以人民幣購買沙烏地阿拉伯石油，但是沙烏地阿拉伯想收盧布，因為該國想購買俄羅斯武器，而俄羅斯要求沙烏地阿拉伯以人民幣付款，因為俄羅斯打算購買一批中國商品。這樣，人民幣和盧布在貨幣大水庫轉了一圈，三筆生意順利成交。

這種貨幣結算模式交易具有無限的可能性，未來隨著更多國家的加入，各國之間的關係也會越來越緊密。當然，這種交易是以實體商品為主，不能把貨幣當作商品來交易，就像過去的美國一樣。美元被排除在金磚支付體系之外，去美元化向前跨了一大步。

除此之外，中國財政部宣布在沙烏地阿拉伯利雅德發行20億美元主權債券。等於中國政府向沙烏地阿拉伯借貸20億美元，然後再轉借給其它需要美元的國家，用以向美國支付所積欠的美元債務。據聞，認購金額已達400億美元。

在極端理想狀態之下，中國擅自作主發行美債，最終目的是要把全世界的美債全部驅趕回美國本土，讓美債留在美國本土之內，自己慢慢享用。當然，中國政府必須支付利息，但是這個利息卻可以人民幣結算。

結論

拉爆美債不會像拉爆蘇聯一樣一蹴而就，而是個漸進緩慢的過程。南天門計畫與登月計畫無疑是個超大錢坑，再加上去美元化進程，無論美國跟或不跟，未來都將陷入這個錢坑，逐漸被超發的美債所淹沒。

看看NASA送到國際空間站、卻無力接回的兩位太空人就知道，面臨困境卻為是否求中國幫忙解救而躑躅不前，我們不禁為這個隕落中的巨人感到憐憫與悲哀。

（作者為台灣國際戰略學會研究員，法國博士，國戰會專稿，本文授權與洞傳媒國戰會論壇、中時新聞網言論頻道同步刊登）

※以上言論不代表旺中媒體集團立場※