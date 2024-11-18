美國大選已告一段落，民主黨全面潰敗，川普再度當選。美國民主一向被視為世界的典範，為何會接連兩次選出如狂人般川普這樣的民粹領袖呢？

「美式民主」是過去半個世紀的「主流民主」，但這無關乎制度的優劣，純粹只是因為美國是世界的霸主。美國在世界各地強力輸出美式的「西方民主」，不全然是因為信仰與價值，精確一點說，那都是為了金錢與利益。

西方民主的本質，是透過聳動的「民主革命」以達成經濟掠奪的「殖民式」民主，因此鮮少為當地國帶來安定與繁榮，反而帶來更多動盪與災難。例如二次世界大戰以後，全世界有超過150個地區發生了超過250次的武裝衝突，其中美國以執行聯合國決議、捍衛民主自由、實施人道主義援助、維護世界和平、保護美國公民生命財產安全等為由，發動了其中超過80%以上的戰爭，導致約3億人死亡，超過二戰死亡總人數的4倍。

美式民主充滿了種族歧視與社會不公。美國資本家透過正當民主程序的金錢遊戲，不斷地累積財富，剝奪窮人的機會，使得貧富的差距逐年惡化，已經鬆動了社會穩定的結構。再加上美式民主對自由的無限擴張，動搖傳統的道德與價值，形成世代衝突，逐漸造成了一個失序的社會，例如最近流行的「零元購」和層出不窮的「大規模」槍擊案都是明顯的例子。

從趨勢來看，美式民主已經開始走下坡。近年來美國因為警覺到霸權可能不保，所以採取「民粹保護主義」，把人才跟資金阻隔在外，結果弄巧成拙，國力反而更快地逐步衰退。現在幾乎所有的國際觀察家都預測，實施「集權社會主義」的中國，將會取代美國成為世界的新霸主，這使得「美中對抗」提前浮出檯面，也是造成這一波國際政治經濟的動盪的主因。

從大局勢來看，美國所主導的「西方價值」已呈現出疲態，道德根基鬆動，自我無限膨脹，充滿了「蠻視，茫然，盲從」的末代光景。所以單純從結果論來看，台灣一直以來所稱羨的「美式民主」不盡然就是一個最好的制度。比較可惜的是，台灣從來沒有一個可以理性討論的空間，去深度探討什麼制度才是最適合台灣未來的發展與進步。而長久以來，「美式民主」在台灣被神格化，使得我們的腦袋，在這個議題上，也幾乎沒有反省思考的能力。

而台灣現在的民主制度，也早已走向民粹化的強人政治，徒有民主之名，而無民主之實。更糟糕的是，現在的台灣就美國而言，純粹只是一種「殖民式」的霸權民主，再加上台灣的領導人既愚蠢又聽話，正好可以讓美國予取予求。眾所皆知，美國是全球最大的「軍火販子」，因此世界愈動亂對美國愈有利。誠如美國歷史學家保羅．阿特伍德（Paul Atwood）所説：「戰爭是美國人的生活方式。」作為一個軍事大國，美國習慣性以犧牲別人來成就自己的最大利益。川普已經公開宣布，如果兩岸開戰，美國將不會派兵協防台灣。面對美國大選後的中美台三方可能發生的局勢變化，賴政府應該未雨綢繆，切莫心存僥倖，否則到時真被推到戰爭邊緣，只怕就後悔莫及了。

（作者為美國伊利諾芝加哥大學教授）

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