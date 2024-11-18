在秘魯利馬（Lima）舉行的2024年亞太經濟合作會議（APEC）領袖峰會甫於當地時間11月16日閉幕，今年的主題為「賦權（Empower）、包容（Include）、成長（Grow）」；並設定「以貿易及投資促進包容且互連之成長」、「以創新及數位化促進正式及全球經濟轉型」、「永續成長促進韌性發展」等三大優先領域。

值得注意的是，各國代表對川普重返白宮後，由美國主導的保護主義表示憂心。誠如美國總統拜登在會上示警，「世界已達重大政治變革的時刻」。中國國家主席習近平在會中的演講也提及，「世界全球將進入新的動盪變革期，單邊主義、保護主義蔓延，世界經濟碎片化加劇」、「經濟全球化是社會生產力發展的客觀要求和科技進步的必然結果，以各種名義執意將相互依存的世界割裂開來，是開歷史倒車」。而諾貝爾經濟學獎得主克魯曼亦在紐約時報專欄指出，「全球貿易戰山雨欲來」。

進一步言之，川普的貿易保護主義以高關稅、限制進口和促進本國製造業為核心，旨在縮小貿易逆差、保護美國本土產業，並藉此重塑美國在全球經濟中的地位，讓「讓美國再次偉大（MAGA）」。揆諸川普在第一執政期間（2017.1-2021.1）對大陸發動三波貿易戰，合計針對5,500億美元進口產品課徵關稅，進而引發了全球國際貿易、金融市場及經濟震盪不安。這次「關稅人」（Tariff Man）回鍋，為確保必需品的供應鏈為100％美國生產，揚言調高各國輸往美國產品關稅至10％，要對所有自中國大陸進口商品課徵60％起跳的關稅，新的美中貿易戰勢所難免。

川普主張公平貿易，認為美中之間的貿易不平衡影響國家安全，尤其在科技領域。針對大陸企業，特別是涉及敏感技術的企業進行制裁，並要求本土和盟國企業遷出或縮小對大陸供應鏈的依賴。然而，由於全球供應鏈深度交織，高關稅和各種貿易壁壘將造成原材料成本上升、供應鏈中斷及通膨升溫，進而壓縮了消費者的購買力及聯準會（Fed）的降息步調，對全球經濟帶來不確定性的隱憂。

再者，美中兩強在APEC的角力也成全球政經風險來源，如中國大陸希望藉由APEC擴大國際影響力，強調多邊主義，推動「一帶一路」及亞太自貿區（FTAAP）倡議，主導亞太地區經濟體的互聯互通和發展機會。同時北京當局也持續透過貿易、基礎設施投資和資金援助，特別是向東協地區和拉丁美洲國家擴展影響力。

反觀美國，在歐巴馬任內所主張的「亞太再平衡戰略」或「重返亞太」戰略失敗後，在川普第一次總統任期又淡化APEC的多邊合作機制，採取「美國優先」的政策，並退出跨太平洋夥伴關係協定（TPP），這一舉動削弱了美國在亞太區域的影響力。儘管拜登政府上台後，通過倡導「印太經濟架構（IPEF）」 等政策，試圖重振美國在亞太的領導地位，並呼籲對中國大陸的經濟活動進行限制與平衡，尤其在技術供應鏈、數位經濟及氣候合作等領域，但成效似乎不彰。

在川普於明年元月重新就任美國總統後，美中之間的紛爭勢必更為激烈，而類似APEC這類多邊合作組織的角色恐怕進一步被川普政府弱化。甚至連台灣亟盼加入的跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP），雖然美國不在其中，都可能受到川普因素干擾。

在貿易保護氛圍籠罩下、雙邊或區域貿易協定興起，供應鏈重組愈趨明顯，技術標準與規範的分歧、地緣政治衝突加劇，全球經濟體系逐漸分裂成若干個相對獨立或區隔的經濟體系，並圍繞不同的政治、經濟或地緣戰略聯盟形成，伴隨著貿易、投資、科技等方面的分歧與脫鉤，遂成「全球經濟碎片化」。台灣身處全球價值鏈中關鍵角色，面對美中博奕及全球經濟碎片化趨勢，未來的挑戰有增無減，宜及早審慎布局與務實因應。