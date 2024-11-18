有世界五大航展之稱的十五屆珠海航空博覽會，於17日風光閉幕，根據央視官方資料參加47國，國內外廠商1022家，為期6天，不論是規模或是展出的軍事裝備，都可以說是空前，比法國巴黎、英國范堡羅、新加坡、莫斯科等四大航空展，豪不遜色，尤其是許多航空裝備、海陸空新貴尖端科技，可說是全方位，當下國際上能看到的同類現貨，幾乎全有，中國大陸在軍科工業上成就，不得不令人刮目相看，非吳下阿蒙。

展出的空、天、海、陸各式尖端武器，品項琳瑯滿目、個個精品，以驅動、控制及用途可區分為有人機艦、無人機艦、隱形等，對未來台海兩岸有影響的產品，應該不離下列5項：殲-35、「九天」無人航空母機，紅旗-19、無人作戰「虎鯨號」三體艦、機器狼，分別用在對台制空、空對地、防空、制海、登陸巷戰。

無論兩岸多麼緊張，如此航空界的大事，台灣當然也不能缺席，各家媒體派出記者親臨現場專訪，也吸引了許多軍迷到珠海現場近身觀察、研究。此原是無可議論一事，一位常上台灣電視新聞媒體，對國內甚有影響出生於海軍前錦江級艦長呂禮詩，於參觀現場接受媒體訪問時說到：「把這一些實際上的真相，告訴大家，讓觀眾知道，我們中國有多強」時，不禁哽咽。

小艦長「有感而發」的「哽咽」，在民進黨執政下，變成舔共通敵，不容存在，先是惹來綠委及綠媒攻擊，接著綠委要修改《兩岸人民關係條例》，對將級以下人員，也納入處罰，這做足了民進黨主張的言論自由，完全是假的，言論自由只適用於民進黨，不適用非民進黨，民主只適用民進黨，不適用非民進黨。

《兩岸人民關係條例》第一章總則第二條，規定的明明白白用詞定義，一是台灣地區，對岸是大陸地區，沒有說海峽西岸是中國地區，東岸是台灣國地區，為什麼上至總統，下到民進黨各個公職人員，都不願面對？明示暗示台灣人不是中國人，難道就沒有違反《兩岸人民關係條例》？要不要撻伐？如果，民進黨如此不承認台灣人也是中國人，只把中國人這偉大名詞限制在大陸地區，請即修改國號、憲法，不要不敢但又在騙台灣2300萬的人民選票，欺負勇敢自稱中國人的台灣人。

如果民進黨不敢修改國號、憲法，就別攻擊願意正名自己是台灣人也是中國人的民眾。說自己是中國人，是中華民國憲法賦予的權利，更不要用修改《兩岸人民關係條例》的方式，來鎮壓「堂堂正正的中國人」。

呂禮詩父子兩代均投筆從戎，與天天把愛台灣掛在嘴邊但小孩不是逃避兵役、就是跑到國外不肯回來的民進黨高官相比，何者真愛台灣？一目了然。小艦長的哽咽，是對近代中國人被列強羞辱欺凌的哽咽，是對甲午戰敗台灣被割給日本人的無奈哽咽，是哽咽到了嘴邊明明想說我們中國人，卻又因返台後會受到綠媒及民進黨的批鬥，那個繼中國之後的「人」字，話到嘴邊留半句，不能說自己是中國人的那種無比壓力，是2300萬台灣人的哽咽，也是2300萬中國人的哽咽。（作者為中華戰略學會研究員）

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