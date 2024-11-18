近年來詐欺犯罪猖獗，行政院為有效打擊詐騙，於今(113)年5月通過打詐專法「詐欺犯罪危害防制條例」（下稱詐防條例）草案，嗣經立法院三讀及總統公布後，於8月2日正式施行，新法大幅加重高額詐欺及複合式詐欺之刑責，希望以嚴刑峻罰消弭犯罪誘因，並同時針對偵查及歷次審判中均自白犯罪且自動繳交其犯罪所得者，創設減刑之規定，期望達到節省司法資源及將贓款發還被害人之目的。看似立意甚佳的立法，但具體成效究竟如何，茲就個人觀察分述如下：

首先，防詐條例第2條規定，防詐條例規範之詐欺犯罪只限於刑法第339條之4之罪、犯第43條或第44條之罪、或於前述有裁判上一罪關係之其他犯罪。由於防詐條例第43條或第44條均以構成刑法第339條之4之罪為前提，也就是防詐條例只規範假冒公務員、3人以上共犯、以傳播工具對公眾散布、以電腦合成不實影像等詐欺犯行及其衍生之相關犯罪，並不包含其他類型之詐欺犯罪。犯詐條例所增訂之加重及減刑規定無法適用於傳統詐欺犯罪，甚為可惜。

關於高額詐欺部分，依詐防條例第43條規定，犯刑法第339條之4之罪，詐欺獲取之財物或財產上利益達500萬元者，處3年以上10年以下有期徒刑；若達1億元者，處5年以上12年以下有期徒刑。新法雖將刑法第339條之4之法定刑（1年以上7年以下有期徒刑）大幅提高，但在目前法院均認為詐騙不同被害人，是詐騙集團的數行為而會構成數罪的見解下，勢必只有單一被害人被騙金額達標才能依新法加重。然而，要單一被害人被騙500萬或1億元以上，實務上並非常見，要適用本條的機會不多。

就複合式詐欺部分，依詐防條例第44條規定，3人以上共犯詐欺罪而有假冒公務員、以傳播工具對公眾散布、以電腦合成不實影像或境外機房等情形時，依刑法第339條之4規定加重其刑二分之一。也就是構成複合式詐欺犯罪時，法定刑由原本1年以上7年以下有期徒刑，加重為1年6月以上10年6月以下有期徒刑。然而，依法院判決向來自最低刑度量刑之慣例，最低本刑加重有期徒刑6月是否能收嚇阻之效，殊值懷疑。

過去行為人犯詐欺罪，並無相關減刑之規定，本次防詐條例特別納入被告自白並繳交犯罪所得減刑之規定，依防詐條例第47條前段規定：「犯詐欺犯罪，在偵查及歷次審判中均自白，如有犯罪所得，自動繳交其犯罪所得者，減輕其刑」。減刑之誘因看似得以節省司法資源，並讓被害人取回遭詐騙的錢財。惟因該條前段所稱「如有犯罪所得，自動繳交其犯罪所得者」之文字欠缺周延，造成諸多法院判決認為，只要行為人繳交自己於該案中實際拿到的報酬，而不用繳交被害人被騙之全部金錢，就可依法減刑，甚至在詐欺未遂此種行為人一般不會有犯罪所得的情況下，更有法院判決認為，既然被告沒有犯罪所得，只要其偵審自白就可以滿足減刑之要件而額外獲得減刑之機會。

觀諸防詐條例施行後之法院判決見解，迄今幾乎沒有因高額詐欺或複合式詐欺加重之案例，除前述加重之構成要件嚴格外，主要原因在於罪刑法定原則下，新增處罰規定不能溯及既往適用。反觀新增減刑部分，因刑法本身並無犯加重詐欺自白減刑之規定，各級法院一致認為，行為人只要在審判程序中具備防詐條例規定之減刑要件者，應即適用減刑之規定，導致防詐條例施行前成千上萬的加重詐欺案件也有機會減刑。這種未蒙其利，先受其害的打詐立法，大幅增加法院訴訟程序之負擔，被害人又未必能因此取回受騙金額，徒使許多詐騙犯嫌無端獲得減刑之寬典，打擊及遏止詐騙的功效顯然不彰，應儘速修法解決才是。（作者為台中市政府法制局長）

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