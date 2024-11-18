美國總統當選人川普宣布，任命電動車特斯拉創辦人馬斯克與拉馬斯瓦米共同領導「政府效率部門」（Department of Government Efficiency，簡稱DOGE），以削減官僚體制、提升效率，並希望於2026年7月4日完成改革計畫。該措施引發熱議，一方面被視為對政府冗繁體系的一次大刀闊斧的創新嘗試，另一方面則因可能的利益衝突與實現難度而備受質疑。

DOGE的概念是以企業家的視角，利用創新與高效率管理來簡化政府運作。川普將該部門描述為「完全透明」並強調其不受傳統政府框架約束的特性。馬斯克本身的商業履歷無疑為該計畫增添了吸引力，他以成本控制著稱，但這種企業化的管理模式是否適用於複雜的政府體系值得商榷。

例如馬斯克在Twitter（現為X）的激進改革雖成功削減了員工成本，但也引發了服務縮減與市值下降的問題。如果DOGE採用類似的策略，可能會導致關鍵公共服務的不足。此外政府機構的複雜性遠高於商業企業，涉及民眾權益、公共安全與環境保護等多方面，簡單的成本削減可能無法解決根本問題。

從歷史經驗看，DOGE面臨的最大挑戰之一是利益衝突。馬斯克的多元商業版圖，特別是與政府密切相關的領域如太空探索（SpaceX）、新能源車（Tesla）與國防合約，將使其在推動改革時難以完全避開個人或企業利益。例如馬斯克可能提議削減的監管政策，正可以為其公司節省成本或降低違規的罰款。

要讓DOGE的改革具備合法性與信任度，透明度將是關鍵。馬斯克已承諾公開行動並邀請公眾提供稅收浪費的線索，但單憑這些措施可能不足以消除疑慮，進一步設立獨立監督機構或邀請第三方評估將是增強公眾信任的重要方式。此外對於改革的具體方向與範圍，DOGE需要提供清晰的藍圖，而非僅僅依靠「削減2兆美元」這樣的籠統目標。

而且改革不應僅僅聚焦於削減成本，更應考慮如何提升政府運作的效率與公平性。例如在醫療與社會福利等敏感領域，盲目削減可能對低收入族群造成嚴重影響，而應優先考慮減少浪費與提升資源配置效率。同樣地，對於過時的法規或冗長的行政程序，DOGE可以設計數位化解決方案來取代傳統模式，從根本上優化運作。

馬斯克的創新思維在這些領域或可以發揮重要作用，以SpaceX的成功經驗為例，其技術革新不僅降低了成本，還開創了新的市場價值。如果DOGE能將這種精神融入公共服務，或許可以帶來真正的改變。

DOGE的出現標誌著一種前所未有的改革嘗試，但同時也暴露了其在利益衝突、實現難度與公共信任上的諸多挑戰。馬斯克與拉馬斯瓦米需要在削減成本與維護公共利益之間取得微妙平衡，並以高度透明的方式推動改革，如此才有希望取得某些成就。（作者為台北商業大學前校長、全球品牌創新永續協會理事長）

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