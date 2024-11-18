賴總統在國慶晚會拋出「祖國論」，強調「中華民國可能是中華人民共和國75歲以上民眾的祖國」。2026年有望遞補民眾黨不分區立委的陸配李貞秀，表明其父親民國37年生於湖南，當時國民黨在大陸執政，她援引賴總統的說法，指父親的祖國就是中華民國，意謂她沒有放棄外國國籍的問題。

賴總統的祖國論本意是想建構新台灣共識、為兩國論輔路，但切割歷史的論述反而呈現一中框架，承認中華民國曾是兩岸統治者的正當性。因此祖國論不只台獨基本教義派燒腦，也被李貞秀作為遞補立委的正當性，因她已在台灣住了36年，一直就是中華民國國民，叫她如何放棄大陸國籍？

陸配擔任民代公職並非沒有先例，國民黨籍的史雪燕2021年就曾遞補當選南投縣議員、2022年屆滿卸任。此次李貞秀有望遞補為不分區立委卻引發國籍爭議，即使她已放棄大陸戶籍，陸委會主委邱垂正卻搬出《國籍法》，表明要當立委就必須放棄中國籍。

然而《兩岸人民關係條例》是依戶籍地來區分大陸地區或台灣地區人民，李貞秀引用賴總統的祖國論，反證其父親的祖國就是中華民國，就算她想放棄中國國籍，連內政部長劉世芳也不知該如何放棄，因為依憲法架構，兩岸都採「一個中國」原則。

李貞秀的論述證明了賴總統切割歷史的突兀性，更凸顯《中華民國憲法》沒有台獨空間，除非賴政府廢了陸委會，再搬出憲法法庭捍衛「兩國論」。果真如此，兩岸就不可能有和平，難道這就是賴總統回答高中生提問「如何帶領國家走向和平、不戰爭」的選項？