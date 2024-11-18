大法官今年10月作出國會改革案「多數主張違憲」的判決，台灣民意基金會18日公布民調卻發現，大多數民眾並不接受憲法法庭的這項判決，也顯示「一錘定音」的大法官權威，已面臨民意不信任的危機。

這樣的信心危機「冰凍三尺，非一日之寒」，起因為現任大法官一片「綠友友」，近年多起釋憲聲請案，無論是年改、萊豬，還是前瞻建設，所有的不受理及判決結果都讓人質疑憲法法庭似乎「只要顏色對，一切都對」。

更重要的原因是，這批大法官近期作出「實質廢死」的釋憲案，以及「國會改革案多數違憲」等判決，不僅與民意相悖，連部分法界人士都質疑，已將本該獨立的司法染上了政治色彩。

尤其是賴清德總統偕府院黨團和監察院等「四路人馬」力推的國會改革釋憲案，在憲法法庭受理過程中，就已讓外界明顯感受到偏向執政黨。

賴總統今年6月26日公布國會改革案法律生效，隨即聲請釋憲，憲法法庭7月19日就作出裁定，凍結大多數法條的暫時處分讓已公布的法律無法實施，8月6日更火速召開言詞辯論庭，10月25日做出絕大多數國會改革主張被宣告違憲的判決。

事實上，台灣民意基金會在今年6月，就曾針對「國會改革案」進行民調，當時的民意即顯示，多數國人都支持國會改革案內容，包括「總統國情報告時，必須現場接受立委質詢，即問即答」、「對藐視國會的官員祭出行政罰」、「強化立法院人事同意權」、「強化立法院聽證會約束力」，民眾全都是贊成大於反對。

不只國內民意如此，無論是美國、日本，還是英國等民主國家，都有類似國會調查權和藐視國會罪的設計，他們的憲法也從未將其視為國會擴權。

就連民進黨團2016年提案修正的《立法院職權行使法》，都有立法院會得設調查委員會，委員會得設調查專案小組，並得以調借文件原本或要求有關機關及人員提供「證言」、資料及物件的法條，亦即出席官員對其言行負有一定的法律責任。

但是在法官全換上「綠友友」，綠委在國會淪為少數後，民進黨也跟著換了腦袋，從當年的國會改革支持者，搖身一變為反對者。

根據台灣民意基金會18日公布的民調顯示，只有3成1的民眾願意接受憲法法庭「國會改革案」的釋憲判決，卻有高達4成3不接受。進一步分析更發現，就連民進黨執政的台南市和高雄市民都不挺，顯然民眾對於憲法法庭過去維持的權威正在消失。

司法是維護社會正義的最後一道防線，大法官是這道防線的最後守護者，如果連這道防線都崩潰，又如何建立民眾對政府的信心？此次再度提名「綠友友」大法官的賴政府，還能不三思嗎？