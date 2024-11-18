立法院內政委員會將在20日初審《公職人員選舉罷免法》修正草案，國民黨立委提案增訂「罷免同意票須超過被罷免者當選票數」的條款，遭民進黨立委指為「沒收罷免權」及「不該只搞政爭」。原本有志掀起大罷免風潮的民進黨，竟指遏制「濫罷」和「惡罷」的修法為「只搞政爭」，這要不是「賊喊捉賊」，就是「打人的喊救人」。

現行《選罷法》中規範的公職人員選舉罷免，包括地方民選首長、「單一選區」制的立委及「複數選區」制的地方民意代表。但不同職務性質及不同當選制度的三大類公職，卻一體適用相同「有效同意票數多於不同意票數，且同意票數達原選舉區選舉人總數1/4以上」的罷免通過門檻，顯然有須修正的不合理之處。

例如，在單一名額的首長和採單一選區制的立委選舉中，經常出現候選人中僅有兩位具有對決的實力。在此情形下，若以70%的投票率估算，當選者約需得到選舉人總數30～35%的票數。但若要將其罷免，投票時達25%選舉人總數出來投票（包含無效票），且只要同意票超過不同意票，無須達12.5%的選舉人總數即可通過罷免。

再以2022年台北市某應選出12席市議員的選區而言，最低票當選者在投票率約為68%的情形下，約得到有效投票數的5%，占選舉人總數約3.4%。而即使該選區最高票當選者的得票數，也僅占選舉人總數的7.2%。可是，若要將其等罷免，至少要有選舉人總數的25%出來投票，且同意罷免的票數超過不同意，故約為選舉人總數的12.5%。

另個可凸顯問題的例子是，1992年趙少康參選當時採複數選區制的台北縣立委，得票比第2高票當選者多了1倍，獲得近17%的得票率。但以現行制度而言，趙少康也可能遭選舉人總數的12.5%所罷免。

複數選區制在學術上又稱為「準比例代表制」，意指此制可選出各種不同利益群體的代表。然而，罷免通過的門檻若過低，就可讓不同的利益群體結合起來，成功罷免即使獲得最高票當選的另一個利益群體的代表。

英國為了避免罷免制度淪為「仇恨動員」，2015年通過的《國會議員罷免法》嚴謹規定得以罷免的情形，主要是違法犯罪和違反國會紀律等。當然，也有如美國有些州的罷免條件較為寬鬆，但卻常被用來操作政爭，成了虛耗資源仍未必成功的「選舉延長賽」。

罷免畢竟容易帶動選民負面情緒及政爭，何況我國憲法的罷免權係依國父的主張，其精神就如同君主時代擁有合法的革命權一般，故也本應採較高的罷免通過門檻。尤其，罷免通過的門檻還涉及了不同的選舉、當選時的票數、選舉時的候選人數、投票率及得票率等，理應有個計算公式。但在此之前，「罷免同意票須超過被罷免者當選票數」卻最具合理性。

（作者為民主文教基金會董事長）