圖為2024年10月馬斯克的母親梅耶馬斯克在哈薩克舉行的中亞婦女論壇上發表演說。（路透）

川普雖然尚未就任美國總統，但他明確闡述的外交政策議程已經在全球政治舞台上引起反響。顯然，美國應對大國競爭的方式預計將發生重大調整，其中許多轉變已經被概述或發出信號。然而，在重新調整與大國和戰略地區關係的焦點中，有一個地區的模糊性特別突出——中亞。與美國既得利益的其他地區不同，這些地區的政策方向至少部分確定，美國未來對中亞的政策依然不確定。

在川普第一任時期，根據美國國務院題為《2019-2025年美國中亞戰略：推進主權和經濟繁榮》的2020年戰略文件，美國的目標是將具有重要戰略意義的中亞納入其影響範圍，但由於川普在2020年的下台，令這份文件不了了之。

隨著川普新政府明年上任，美國外交政策專家開始考慮對這個自然資源豐富而且在俄羅斯和中國後方的地區重新審視，預計美國將對該地區採取新的戰略方針。在拜登的領導下，烏克蘭戰爭占據了全球地緣政治議程的主導地位，幾乎沒有留下予中亞地區的空間。然而，隨著川普對美國長期介入烏克蘭和阿富汗問題的明顯懷疑，中亞問題從美國的川普而言似乎在軍事上失去興趣，但從經濟上則明顯不同。

在上一屆川普政府執政時，美國對開發和保障戰略稀土礦產庫存高度感興趣，宣稱國內能力的缺乏和對中國的依賴對國家安全構成威脅。為了與中國競爭並脫鉤，美國政府甚至曾提議購買格陵蘭島，作為美國經濟急需的稀有礦產的來源。

中國擁有全球最大的這些材料儲備。根據戰略與國際研究中心的數據，全球約60%的稀土礦物產自中國，並加工了近90%的稀土礦物。為了鞏固其主導地位，中國還在中亞的基礎設施上投入數十億美元，並促成新的貿易和安全協議。

中亞地區由於受到中俄兩國長期的引導和投資，令該地區相對平穩。雖然美國持續利用中亞的媒體打擊中俄兩大強國的信用，但該地區對於「一帶一路」倡議相對亦正面，因為該地區與中俄兩國的經貿關係持續帶來利益，而且該地區的人民亦明白到美國利用以及引導烏克蘭所引發的革命以及內戰所引起的一連串痛楚，令中亞人民對美國模式產生一定恐懼。

世界對稀土元素和稀有金屬的需求越來越大。推動需求的主要力量有兩個。首先是經濟需要，隨著淨零排放的全球目標和對人工智慧的日益依賴，全球對綠色能源及其生產、儲存和使用技術的需求不斷增加。第二個驅動因素是供應不足。

隨著美國富豪馬斯克對美國政治的影響力大增，而且按照川普之前所制定的中亞方案以及其對稀有礦產的需求，新能源的資源將會是美國川普政府的其中重點，而中亞作為中國以外的稀土大礦將成為美國與中國投放資源的一大地區。

中亞領導人明白，如果沒有外國的資本、專門知識和技術，利用當地資源潛力是不切實際的。中美雙方都有興趣挖掘中亞在關鍵礦產方面的巨大潛力。未來數年，筆者預計中美兩國將在中亞國家的稀土資源上一連番動作。（作者為深圳大學港澳及國際問題研究中心兼任研究員）

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