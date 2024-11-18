美國總統拜登與中國國家主席習近平在秘魯APEC領袖峰會上，舉行最後一次雙邊會談，算是拜登的畢業之旅。雙方依慣例各自發布新聞稿，唯內容有些許差異，大陸央視報導習近平直接點名賴清德的台獨本性，引起民進黨政府急跳腳，忙著澄清習近平並未點名，卻完全畫錯回應重點。

事實上，川普當選不僅為全球多邊格局帶來巨大變數，更對美中關係增添不確定因素。「拜習會」的意義就像拜登所說「確保兩國競爭不會淪為衝突是我們的責任」，而習近平也提到「持續探索兩大國和睦相處的正確之道」，似乎兩人在為川普上任後的中美雙邊關係指引方向。當然，強勢回歸的川普是否埋單，仍在未定之天！

拜登表示，將在美國不變的一中政策上，以《台灣關係法》、美中三項公報及「對台六項保證」為基礎，期待兩岸分歧以和平方式解決。他還重申美國的「六不」：不尋求「新冷戰」、不尋求改變中國體制、不尋求通過同盟關係反制中國、不支持台獨、不尋求與中國衝突及不會利用台灣問題與中國競爭。

習近平則提出7點堅持，包括尋求雙邊關係穩定、大國交往平等相待、不挑戰底線及紅線、多對話合作與展現大國擔當等。關於重中之重的台灣問題，央視報導，習近平在會談中強調，「台獨分裂行徑同台海和平穩定水火不容」，還提醒美方若要維護台海和平，「關鍵要認清『賴清德』和民進黨當局的台獨本性，慎之又慎處理台灣問題」。

雙方顯然深知，台獨是觸發美中衝突的引信，碰不得也玩不得。然而，民進黨不探究兩人談話意涵與後續影響，卻糾結在習近平是否曾當面向拜登提到「賴清德」，利用媒體放話說，我相關單位向美方確認，無論公開或私下談話，習近平都沒有提到「賴清德」3個字。

我外交部先是批評習近平的發言是「顛倒是非的謬論」，陸委會接著呼籲中共正視中華民國存在的事實，國安局長則說不排除是中共的認知戰。外交部還發新聞稿，駁斥中共聲稱新加坡等國關於「恪守一中原則」的不實報導，已是惡名昭彰的造假累犯。

值得注意的是，新加坡政府17日就發布新聞稿，末尾提到「新加坡奉行明確且一致的一中政策，並反對台獨」。如果外交部要討個說法，不是該強硬要求星國公開澄清，而不是一味地指控中共？

眾所周知，大陸官媒發布的新聞就是北京的官方立場，若賴政府硬要說央視報導習近平點名賴清德是造假，那之前總統府新聞稿把美國在台協會處長谷立言當面向賴總統提到的「一中政策」4個字刪除，不也是在散布另類假訊息？

其次，賴清德素以「務實台獨工作者」自居，更以抗中為傲，現在被習近平點名，賴清德為何要急著澄清，不是應該感到榮幸嗎？10月間大陸將民進黨立委沈伯洋、聯電創辦人曹興誠列為台獨懲戒名單，沈馬上改口說自己不是是黑熊學院負責人，曹更到法院遞狀，控告國台辦主任宋濤、發言人陳斌華恐嚇他，兩人一改先前抗中的勇猛樣，莫非賴清德也一樣？

馬英九基金會執行長蕭旭岑指出，若沒有習近平拍板，大陸官媒不會發布這類消息，此舉等於中共已將賴清德定性，「兩岸政治已無迴旋空間」。顯然賴清德的國安高層也理解到，習近平從未點名蔡英文，如今點名賴清德，等同不對未來的兩岸關係抱持任何希望，對台海和平可說是一項警訊，因此急著澄清。

蔡英文執政時期常說的「台美關係堅若磐石」這句話，很可能即將被「川普颶風」吹走了，再加上習近平點名賴清德意味著大陸對台灣可能「硬的更硬」，賴政府恐怕必須嚴陣以待了。

（作者為國家政策研究基金會國家安全組副研究員）