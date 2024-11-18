賴清德總統自稱為「務實的台獨工作者」，大陸央視報導，中國大陸領導人習近平日前和美國總統拜登會談，提醒美國認清賴清德的「台獨本性」。賴清德的核心主張和努力方向就是脫離中國。這個立場誠然有其理由，問題是在現實上有沒有可行性？會不會帶來戰爭風險？

中美都堅定不支持台獨

務實地說，這不是意識形態問題，而是對於現實問題有沒有清楚的認知，從而知所當為，知所不可為。答案很清楚，美國現任政府以及多數民意是反對台獨的，美國不想被捲入兩岸的衝突中，不願意為台獨付出戰爭代價。對於候任總統川普而言，答案更清晰，就是台灣因為地緣因素不好防守，台獨必將招惹戰爭，所以會要美國付出重大代價，不符成本效益原則，所以絕不支持。

所謂「倚美謀獨」只是民進黨一廂情願的想法，既無法在美國支援下達標，更可能激發中共基於主權領土不可分裂原則而不惜武力制止。根據陸方對「拜習會」發表的聲明稿，拜登在會中強調，不支持台獨、不利用台灣問題與中國競爭。習近平則表明，台灣問題是不容挑戰的紅線，要拜登認清「賴清德和民進黨當局的台獨本性」。白宮就此表示，拜登重申美國「一中政策」不變，還要北京停止在台灣周邊進行破壞穩定的軍事行動。由此可見，美國一中政策和中國大陸一中原則誠然有別，但不贊成台灣獨立是一致的。

賴政府辯稱台獨是「內政問題」，不容干預，完全是無視歷史與現實的表現，不知這是踩踏中國大陸絕不退讓的紅線，也是美國無法支持的底線。拜登在會談中重申美國反對任何一方單方面改變現狀，期待兩岸分歧以和平方式解決。這個立場不成問題，台獨人士卻以為，只要中國承認台灣是獨立於中國之外的另一個國家，兩國對等交往就可確保和平。這個想法違背兩岸本屬同一國家的歷史事實，違背兩岸主權一體的法權關係，違背中國大陸的基本原則與既定政策，也違背台灣多數民意的認知。如果強要落實，難免發生戰爭，台灣將招來如同烏克蘭一般的戰火蹂躪。

習近平將台灣問題列為中方四條紅線的第一條，聲稱不容挑戰，並強調「這些是中美關係最重要的防護欄和安全網」。這雖是其一貫立場的重申，但這次在兩強會談中重申，大陸官媒還刻意點名賴清德，儘管國安局長蔡明彥指稱這是中共官媒的認知戰，但不管提不提賴清德，這確實是中方對美方第一次話說得如此之重，意義很不尋常；而台灣方面如此在意，急著向美方確認，也說明賴政府非常在意。

不能帶領國家走向戰爭

其實，賴清德只獲得4成選票，以此區區民眾的授權，就任後卻毫不遮掩地宣示「中華民國與中華人民共和國互不隸屬」的主張，言詞上以及各方面作為都朝著脫離中國的目標前進。從習近平對他的定位以及「不容挑戰」的聲明，顯見賴清德已經把2300萬台灣同胞全部綁在火戰車上，不惜與中國大陸的反獨列車對撞。

台灣民心是嚮往和平的，賴清德也口口聲聲要和平，但和平是要付出代價與努力的。賴總統日前參加一場青年論壇，學生非常關心詢問「是否能帶領國家走向和平，不戰爭？」賴總統重申「和平無價，戰爭沒有贏家」，也提出三個選項，第一個是簽訂和平協議，依循西藏模式，不堅持主權；第二個是接受九二共識，依循香港模式；第三個是堅持台灣主權，靠實力與民主陣營站在一起。學生一面倒贊成第三個方案。很顯然，賴清德利用話術扭曲了和平的路徑，兩岸的和平之路不可能依循西藏模式或香港模式，而賴清德屬意的第三個選項顯然就是戰爭之路。

賴清德必須正視習近平當面向拜登強調的立場，台獨分裂行徑與台海和平穩定水火不容；美方想要維護台海和平，必須慎之又慎，支持中國和平統一。拜登對中方這個立場沒有反面回應。即將繼任的川普算盤打得更精，他一貫優先從交易角度思考問題，而且他已一再強調台灣防衛困難、台灣須繳保護費，可見他協防台灣的意願更低。拜習會後，在川普2.0即將接手的地緣政治下，賴清德的兩岸選項也只有和平一途。