首先，川普的回歸加速了歐洲人對建立統一防務力量的嚮往；而歐洲統一的防務力量的建設又呼喚著歐洲「債務共同體」的誕生。隨著德國人向法國人靠攏，最終放棄對「債務共同體」的反對只是時間上的問題。

一旦歐盟27國授權歐盟發行「歐盟國債」，一個新的合作潛力將在中歐之間產生。中美之間的日趨緊張的地緣政治競爭已經使得北京擁有的上萬億美國國債成為了一個危險的定時炸彈。

「歐洲國債」倘若問世，無疑給北京提供了一個「去風險」的選擇。多年來被迫把億萬美金投資給美國財政部的尷尬局面有望打破，畢竟到目前為止，除了美國國債債券，能夠讓外匯資產既能靈活變現又能增值保值的境外國家層面的投資目標鳳毛麟角。

從這種角度講，川普新政府放棄對歐洲安全保護的速度越快，程度越高，「歐盟國債」誕生的幾率就越大。對歐洲來講，「歐盟國債」如果受到中國政府的青睞將是一件振奮市場信心的好事。

對中國來講，降低對美國國債的依賴，有序將一部分美國國債逐漸轉換成「歐盟國債」也是一件不可多得的好事。因此，川普的上台可能不經意地為中歐之間的金融合作創造出一個新的機會。

其次，之所以說川普上台會把中歐拉近是因為他的關稅大戰往往是「敵友不分」。關稅在他的手上就像一把機關槍，端起來左右橫掃，不管是盟友還是對手，只要是對美國有貿易順差的國家都是橫掃的對象。

美國是中國的第三大貿易夥伴，僅次於東盟和歐盟。中國海關總署11月7日公布的數據表明，2024年前10個月中國與美國貿易總值為4.01萬億人民幣，增長4.4%，占中國對外貿易總額的11.1%。

川普要是看見下面這串數字，他的「關稅機槍」可能會立馬上膛。在過去的10個月，中國對美國出口3.04萬億元，增長4.9%；自美國進口9694.8億元，增長2.9%；對美國貿易順差2.07萬億元，擴大5.8%。

歐洲也在川普「關稅機槍」的瞄準鏡之內。2023年，歐盟向美國出口商品的價值高達5020億歐元，但從美國只進口了價值3440億歐元的商品，美國對歐盟的貿易逆差達1580億歐元。

光是德國對美國的貿易順差就達600多億歐元。2023年德國向美國出口了近1600億歐元的商品，但只進口了不到1000億歐元的美國產品，這一直讓川普耿耿於懷。

中歐同時遭到川普「關稅機槍」掃射應該是可以預料的事情。儘管在關稅的高低設計上，川普會對中歐採取不同程度的對待。但同是川普極限關稅戰犧牲品的這個命運正在降臨到中國和歐洲的頭上。

中歐聯手反制美國的貿易保護主義並不是沒有先例。華盛頓一直以拖延任命世貿組織仲裁機制美國成員的手法使這個機制已經陷入半死不活的狀態。要不是中歐聯合其他一部分成員組成臨時仲裁機制，世貿組織可能已經奄奄一息了。

這次川普重新上台之後，美國發起新的關稅戰的暴風驟雨將來得更加猛烈。中國和歐洲可能除了抱團取暖之外沒有更好的選擇，儘管中歐之間的貿易摩擦也持續不斷。

然而，川普的回歸就像一劑催化劑，會迫使中歐暫時把分歧放在一旁或加速談判速度，有效抑制雙方貿易摩擦繼續發酵。不排斥北京和布魯塞爾聯手合作，求同存異，共同阻擊川普的貿易保護主義。

再者，如果川普無論出於何種動機以某種「交易」的方式勸誘或迫使俄烏雙方實現停火，這樣一個發展可能不經意地又幫了中歐一個忙，可能出現一個主觀上是為了美國從烏克蘭脫身，客觀上為中國解套的現象。

俄烏一旦停火，殺戮會停止，流血廝殺的情景消失。沒有了炮聲，沒有了轟炸，歐洲人對俄羅斯的無力感將會下降。與此相應，對俄羅斯的盟友和夥伴的怨恨和反感也會減輕。

俄烏停火後歐洲人關注的重點不可避免地由戰場轉向烏克蘭的重建。在川普孤立主義的美國急於從歐洲脫身，而歐洲又缺乏共同援烏主權基金存在的情況下，期待的目光會投向中國。

戰後烏克蘭的重建也確實會給歐洲找回對中國信任帶來新的機遇。如果北京能與布魯塞爾和基輔一起探討如何將烏克蘭一帶一路項目與烏克蘭戰後重建結合起來的話，中歐政治互信的重建將獲得一個有力的助力。（作者為德國波恩大學終身講座教授）

（本文來源《海外看世界》，授權中時新聞網刊登）

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