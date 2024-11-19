歷史就是這麼有趣，難以預料與捉摸，過去曾經一起參與國民黨主席選舉的馬英九及王金平兩人，如今各有平台，為台灣為兩岸關係和平貢獻心力，發揮所長。兩岸僵局讓兩人各自發揮自己的歷史定位，一個為青年人，一個為兩岸論述，相同的是兩人都功不可沒，願意為台灣貢獻自己的價值，打造兩岸和平發展的善意環境，他們對於台灣的愛值得肯定，他們的使命感同樣也令人佩服，當然有些人要感到羞愧。

馬英九透過馬英九基金會邀請陸生團來台交流，成員包括奧運桌球金牌馬龍和射擊金牌楊倩等人，擬造訪日月潭等多個台灣著名景點及參訪高校。對此，南投縣長許淑華說，地方民眾很關注馬龍來台，並自曝她也是馬龍的粉絲，喊話馬英九稱「很願協助安排」。馬英九基金會邀請陸生訪台，不僅對兩岸關係起到緩和的作用，也可以使大陸的年輕人體驗台灣風土人情，這對兩岸關係和平發展的貢獻不言可喻。畢竟這是兩岸大學師生交流、增進友誼的好機會，更是為兩岸和平努力，當前能夠做的事情。

馬英九期盼這個陸生團是個開始，未來官方能同意更多大陸訪問團來，促進兩岸民間交流，通過更多的接觸和認識，緩和兩岸關係，讓兩岸避免走向衝突。馬英九基金會執行長蕭旭岑強調，在兩岸氣氛低迷的時刻，台灣當局能核準陸生團訪台，意義重大。

令人更感欣慰的是日前王金平前往福建，並到漳州王氏宗親廟祭祖。王金平並成立跨黨派中道和平聯盟智庫，召開中道和平倡議宣言大會，引起各方關注。王金平院長自身慎終追遠，發揮中華民族祭祖美德，更展現出兩岸同胞要加強交往交流的意願，誠如王金平所言，在世局動盪的今天，維護兩岸人民安全福祉，需要更多的智慧與耐心；兩岸之道惟合與和，他相信只有心存人民，才能福澤天下，也堅信只要心念轉正，無事不成。因此，台海波濤雖然洶湧，但王金平深信兩岸事，猶未晚。王金平引用前海協會長汪道涵在弔唁前海基會董事長辜振甫時的說法指出，「兩岸之道，唯和與合」，王表示，怎樣讓我們從各種融合達到和平、從彼此間的和平氣氛追求融合等等，「我想我們一起來努力」。

總之，馬王各有舞台，老驥伏櫪，壯心不已。馬英九和王金平的動作，同為兩岸和平奔走，令人感動與感佩。雖然兩人都漸漸淡出台灣政治舞台，但卻開展人生新的篇章，重新加寫兩岸交流新頁，在不同的平台上，搭起兩岸和平交流的新契機，使台灣不至於成為美日新政府的包袱，馬王的貢獻功不可沒。如同2005年連戰先生開啟兩岸和平之窗一樣，台灣永不缺席這樣致力兩岸和平發展的一群人，或許不是主流，也不為當局所用所愛，但歷史會記下一筆，留待後續後世的品評。（作者為中國文化大學國發大陸所副教授）

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