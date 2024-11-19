川普以紅頂商人再度選上美國總統。世界各國政府和人民自有不同的看法。川普的勝選，追根究抵柢，仍然是因美國人民自己的荷包問題。拜登執政這4年，美國通貨膨脹嚴重，人民生活實在不好過。百物齊漲，就只有薪水不增。

川普的競選口號是「讓美國再次偉大」，也很引人。此次，賀錦麗的民主黨陣營敗選，她自是傷心欲絕，幾乎說不出話來，兩天後，終於想出更壯大美麗的口號：「讓世界再次偉大」。這是全人類的渴望。也可說是因應川普的美國孤立主義而發。

當年我在華府聯邦政府工作。有次，我好奇去看當年的尼克森競選總部。剛好尼克森走出門，他大概看到我這模樣的華裔，他問我，你是共和黨員(Republican)嗎？我答，是的，是中華民國(Republic of China)。他選舉勝利了，他邀我當他總統就職大典的醫務官。典禮後，他又來信謝我協助大典，並希望同心振作美國，以1776年的立國精神相勉。有次，他談話中，提到拿破崙曾說過，中國是睡著的巨人，當他醒來將推動世界。後來，我瞭解他有意從我這類華裔身上獲知一些中國歷史和文化。

福特繼任總統，我兼任了白宮的顧問醫師，福特很平易近人。我記得他的一則有趣談話：「美國最高貴的汽車是林肯牌，最平常的汽車是福特牌；美國最偉大的總統是林肯，最平凡的總統是福特，就是我了！」

福特總統的好友眾議院歐尼爾議長告訴我，「其實福特當了總統，一定想到要有所成就而能在歷史上留名。我有一辦法，可讓他留名史頁。」現在美國國會壁上刻有歐尼爾議長的話：「上帝珍愛美國，在南北戰爭時，賜給美國林肯；在水門案時，賜給美國福特。」

現在川普贏了，當然他也如歷屆總統的想法一樣，希望自己有些特殊的成就。首先，川普對國內選民的許諾是振興經濟，遏止通貨膨脹。對世界則是希望維護美國二次大戰後的獨領世界。然而，那「巨人」中國依然醒來，正開始推動世界。他首要全力阻止中國的前進，以免超前美國。

在川普競選中，他對國際的直接具體宣告，最明顯有二：一是一天內停止俄烏戰爭；二是要台灣繳「保護費」，並要台灣提升國防預算至GDP的10％，以助共同防禦。

俄羅斯不再與美國爭鋒。因此川普要盡快結束俄烏戰局，再全力對付中國。但他老大的狠招是要台灣冒險當削弱中國的利器，而美國坐享其成。至於台灣的反應，除了祝賀川普當選外，據英國《金融時報》報導，台灣已擬向美國近150億美元軍購。這則消息，不在台灣發也不在美國發，而在英國發出，頗耐人尋味。但台灣、美國兩方都未加否認，應該屬實。

1979年的《台灣關係法》明訂軍售台灣用於防禦。1982年雷根簽署的《八一七公報》則明訂「逐步減少它對台灣的武器出售，並經過一段時間導致最後解決。」當年，通過《台灣關係法》出力最多的應是參院外委會主席邱池，不幸他英年早逝。臨終之夜，他最掛心的事之一包括《台灣關係法》訂定有可售武器恐會被濫用。我安慰他，台灣政府會為人民著想，定會智慧處置。邱池年輕時，曾以美軍官駐上海，目睹當年被日軍侵凌的慘狀，他真心希望台海局勢能盡快和平解決，中國不應有內戰。

如今又經過近半世紀了，兩岸關係也從「劍拔弩張」到「和平交流」，然而軍購卻仍逐年上升，其中真實因果，確值得大家共同思考。

當年雷根當選了總統，他也讓美國人恢復了愛國熱情。他深信「以信念實力築造自由和平」。他的口號是「讓美國再次偉大」，川普抄襲這口號，可惜他缺少了雷根的溫馨，這對執政者是至為重要。在那時期，我個人身受雷根總統的溫馨，仍常在心中。當我痛遭母喪，雷根伉儷親自慰唁。另他們又致函家父，信中要家父知道他們正為他祈禱。

我曾問雷根有無與中華民國復交可能？他耐心說明當年中、美、蘇是大三角，中、美、台是小三角，美國和中國聯手才能迫使蘇聯解體，而促進世界和平。他認為與台灣中華民國政府雖沒邦交，但人民和人民自應更熱情交流。

還有，當時我印象較深的事，有位很帥氣溫和的成功建築商人來訪白宮，我獲贈此君的著書，書封底轉載了《費城詢報》認為「此君有策略登升最高地位」。他就是今天的川普。但我的印象有落差，是當年的溫順與今日的粗獷，前後判若兩人。但我仍寧可相信川普總統內心仍是溫和善良。

偉大的政治家邱吉爾說過：「這個世界沒有永遠的朋友，也沒有永遠的敵人，只有永遠的利益。」就以「利益」來論，台灣和大陸是同文同種；地緣關係是一衣帶水。台灣距中國大陸是111公里，距美國1萬5287公里，「遠親不如近鄰」，何況兩者事實是「親兼鄰」。台灣半世紀來，所買的武器都沒用過，堆積已過多了。就容許台灣暫不買武器，不再「備戰以避戰」，暫改為「和平以避戰」。

至於美國要收「保護費」，台灣位居美國太平洋的島鏈中樞，理應收美國「守護費」，念在同為世界和平努力，又史無前例，大家就都互不收費。台灣節省的軍購龐大款項，用以發展科技與和平。過幾年台灣必成為世界科技最先進的中心，且將是世界最閃亮的「和平燈塔」。當然，台灣為和平所做必會讓「世界再次偉大」。（作者為前立法委員）

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