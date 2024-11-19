近日勞動部勞動力發展署北分署爆發疑似分署長謝宜容長期職場霸凌員工，導致一名公務員不堪負荷選擇輕生。今日勞動部公布行政調查結果，承認北分署分署長謝宜容平日作風不良，管理方式及情緒控管的確有不當，以至於造成其他同仁遭職場霸凌的感受，認定職場霸凌成立且情節重大。

詎料行政調查報告卻將公務員輕生的原因嚴重「曲筆」，不僅未將輕生原因與長官霸凌做出因果關係的說明，更自行解釋為是因長期單獨從事資訊小組工作量過於龐大，壓力太大又缺乏足夠資源協助，導火線是因負責智能就業服務系統，認為不可行，但又無地方反映，產生挫敗及無力感。簡言之，勞動部認為該員的死與霸凌並非主要相關，這種行政調查的結果與態度說穿了就是惡質的官僚主義作祟，很難不讓人聯想到當年轟動一時的洪仲丘案。

賴政府應該回想當年在野時爆發的洪案，綠營是如何無限上綱，當時馬政府，不僅讓兩任國防部長下台，同時發動數波懲處了與該案有關的軍、士官，然而綠營當時仍不罷休，持續高分貝質疑馬政府處置不當，讓該個案最後成為綠營主導的政治事件與街頭抗爭運動。

如今綠營上台爆發了有著相同霸凌性質致死案件，賴政府顯然沒有用在野時的相同標準檢視自己，放任底下部會大擺官僚作風，至今也不過是行禮如儀的將謝調為非主管職，待考績會處分出爐八成也難符合人民期待，而此案恐也難在司法檢調的偵辦後給予謝任何罪責，身為提升勞動權益的勞動部最終成為了職場霸凌的豁免者，豈不讓人民心寒?

不敢奢望有人會替該公務員之死掀起巨大的抗爭聲量，畢竟藍營與公務員的族群性格長期呈現集體軟弱性，然而賴清德總統想起自己與綠營在洪仲丘案時的大義凜然，如今綠營卻選擇性的對勞動部長官霸凌輕生案集體噤聲，難道沒有一絲絲愧疚?

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