賴清德總統在回答青年提問時說，國內各政黨關於走向和平的路徑大致有三種，簽訂和平協議、接受九二共識、和民主陣營站在一起；賴依序問台下高中生支持哪種？前兩路徑無人舉手，第三路徑幾乎全場舉手。賴說，這正是他的和平之路。

這個過程讓人感覺好笑，就好像一個並不衝突的多選題，你弄成一個單選題，這是腦袋太單一？還是搞滑稽？試問，和平協議、九二共識，跟民主陣營有什麼衝突，無法共存，而非得三選一呢？

馬英九時代，就是九二共識加民主陣營。九二共識下的兩岸關係和平相安，交流進展。而中華民國護照比現在更好用，可以有164個國家免簽證，歐盟、美國皆是。那麼九二共識與民主陣營有何衝突，它甚至可以相輔相成，何必變成三選一？

事實上，台灣也從未脫離民主陣營。1949年中華民國撤退到台灣，風雨飄搖中幾難維持下去，蔣介石帶來台灣的黃金也因國軍大撤退而消耗大半，若非韓戰爆發，美軍協防台灣，大約中華民國也難保。中華民國一直是民主陣營的一員。用白色恐怖時期紅色政治犯的話說：如果不是韓戰爆發，讓國民黨有靠山確保台海安全，甚至鎮壓紅色地下黨，中共早已「解放台灣」。

這就是為什麼1949年爆發基隆中學案，大量紅色地下黨人隨後被捕，而國民黨一直遲遲不敢動手，法院也不敢處決共諜犯的原因。他們怕中共一旦「解放台灣」，國民黨再無退路，那些處決人犯的法官將死無葬身之地。直到韓戰爆發，監獄才開始大量處決共諜案的政治犯，白色恐怖時代才真正成形。

今天喜歡談白色恐怖的一些文青們根本沒搞懂台灣的紅色革命史，誤把紅色革命家當成純潔無知的白色受難者，那還真是天大的誤會。是的，那就是台灣加入美國冷戰陣營後，有了美國作為靠山而大量殺害紅色革命者的歷史，那才是白色恐怖的真相。那麼這個建構冷戰的「民主陣營」，是不是白色恐怖的真正禍首呢？那些喜歡描述白色恐怖歷史的電影，要不要再「返校」重修一下歷史課？

被關了34年7個月的「台灣被關最久政治犯」林書揚曾跟我談過，他並不怪國民黨，也不怪中華民國政權，而是把責任歸於美國。若非美國與冷戰，台灣早已「解放」。「如果革命成功，我們也會清算國民政府的罪惡。這就是政權輪替的必然，因為我們不能不為犧牲的革命同志討回正義，我們是來換國旗的人。」

蔣介石站在哪一個陣營，還不清楚嗎？蔣經國也一樣。他不得不依賴美國軍事、經濟的保護與援助。即使如此，蔣經國全力想擺脫對美國的軍事依賴，而美國仍要全力控制台灣，不讓台灣可以自主。這便是為什麼台灣曾藉由核電廠暗中研發核武器，最後被美諜張憲義出賣，台灣核武研發成果與設施全部被美國銷毀沒收。

賴清德可能不了解這一段歷史，但該知道的是：台灣從未脫離過冷戰下的「民主陣營」，而且受其控制影響至今。要不為什麼中華民國選總統，每一個候選人都要去美國「受詢交待」呢？

和平協議也與民主陣營無衝突，美國早已說過「兩岸的中國人都認知一個中國，未來要用和平的方式解決」。那麼和平協議不也是美國的選項嗎？

質言之，台灣命運的選擇可以多選。只有缺乏政治智慧的人，才會把自己的命運當成只能有一種選項。這便是領導人的能力問題了。

賴清德對年輕人說要三選一，完全是一種對現實的錯誤認知。建立在虛構上的選擇，怎麼可能看清楚台灣的未來呢？一個領導人對國家命運的認知如白紙，那才讓人感到無由言說的「白恐」呢！

（作者為作家）