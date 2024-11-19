本屆珠海航展或將成為人類軍事發展及戰爭史上的一個重大拐點，也意味著是一個非傳統武器PK傳統武器的起點。

人類戰爭史的顛覆性變化其實早在兩年多前的2022年就開始了，一整隊每輛數百萬美元的重甲坦克被價格僅數千美元的民用無人機自上而下，形同「槍決」式地摧毀，其震撼真是難以言喻。

生產這些民用無人機最多的中國，兩年後的今天終於把眾多不同型號、更加先進無需人工遙控的AI無人機在世人面前亮相了。不僅有天上的無人機，還有海上的無人船、海下的無人船潛艇，及地面上的機器狗、機器狼、機器虎等，這些無人武器家族的蜂擁出現，意味著人類已正式進入了一個前所未有的、顛覆性的、不對稱的新戰爭時代。就各種條件與形勢看來，中國已處於不僅是領先、更無疑是遙遙領先的地位了。

以這次航展上的亮點，被稱為空天母艦的「九天」無人機為例，機上有多個「異構蜂巢任務艙」，可以瞬間釋放數百架戰鬥無人機，這些小而無需遙控的AI無人機，自主飛行，相互協作，相互支援，他們小到常規雷達發現不了，防空火力鞭長莫及，反導導彈來不及打，就算打到也划不來，如再加上無人船、無人潛艇，試問一個航母戰鬥群如何對付得了。

這些顛覆性的傳統武器，加上傳統武器裡中國也處於領先的殲20，及也是首次亮相的殲35A，還有各種尖端的空對空、空對海對地，艦隊艦、艦對陸導彈，都屬攻擊性的矛。防守方面，也有首次亮相超厲害的紅旗19地對空導彈，及各式反潛偵察機、反隱身雷達及激光反導系統等等，這是盾。要矛有矛、要盾有盾。

一向低調的中國，這次珠海航展為何一反常態，高調亮劍，主要原因不外有：

一、掖不住了。中東戰局，中國的紅旗反導在敘利亞，中國的激光反導在伊朗，都是一炮而紅，震撼國際軍武界。既如此，就不必再「潛龍勿用」了，該亮的、可亮的，那就都亮吧。

二、中國已是全球軍售大國，軍備發展與科技發展相輔相成，加上中國又是全球製造王國，軍備產業前景直追美國，既如此，何須低調，把航展辦成個出口博覽會又有何不可。

三、震懾與安撫。特別是針對中國周邊的區域國家，讓他們知道輕重，別自視背後有老大挺著，一派毛躁浮誇，動不動還挑釁中國。現實是，美國老大現在面對中國也都得忌憚三分。至於對一眾與華友好國家，中國亮劍，肯定有助於增強他們的底氣，共同維護區域安全。

四、最重要的，當然還是針對美國，讓美國明白不僅在西太平洋美軍已難以對抗解放軍的反介入實力，甚至在全球範圍，他們也未能掌握住「非傳統軍事科技」的先機。在這樣的形勢下，川普2.0時代的對華戰略或將不得不被迫調整，包括台灣問題的處理。

若川普打算以台灣為籌碼與北京交易，並以增加對台軍售拉抬「售價」，那麼北京的亮劍就正好是對美方喊價的殺價。大生意人川普這次很有可能碰到的是一筆不那麼容易做的買賣。

（作者為資深媒體人）