大陸領導人習近平傳出在「拜習會」上點名批判「賴清德」，我方不僅譴責大陸官媒「額外加料」，外交部和國安局長蔡明彥還以習近平會晤新加坡總理黃循財的報導，大酸中共「認知戰」，卻遭新加坡外交部官網打臉，也曝露我方未能掌握確實資訊的國安危機。

這樣的情況並非第一次發生，2021年11月16日，習近平與美國總統拜登視訊會晤，大陸發布的新聞稿表明，拜登提出不支持台獨等「三不一無意」，並在2022年3月18日拜習視訊通話確認為「四不一無意」，但美方新聞稿並未提及。

當時的國安局長陳明通和外交部次長田中光，在立法院都堅持美方並沒有這樣的訊息，還說這是大陸的「認知作戰」。但隔年美國國務卿布林肯在演說中證實確有其事。

此次在祕魯APEC場邊舉行的「拜習會」，時間長達2小時，以過去的慣例來看，中美雙方都只會擷取各自關注的焦點發布新聞稿，內容不同不足為奇，大陸一向堅持反獨立場，會中有沒有提到賴清德也不是重點。

問題是，賴政府不僅幫美方「代言」，駁斥拜習會根本未提賴清德，痛批這是大陸的認知作戰，還拿新加坡的「黃習會」來證明，強調我方跟星國查證的結果，確認新加坡政府並未表達「反台獨」、「恪遵一中」的立場，痛批「中方說法顯非事實」。

事實上，新加坡外交部官網17日就已發布新聞稿，明確表示黃循財見習近平時，有提到「反台獨」等字眼，我國安單位卻直到18日都在睜眼說瞎話。如果賴政府連獲得的情報都與事實不符，又如何寄望這樣的團隊能確保國家安全？