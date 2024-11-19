今年大陸珠海航空展格外讓人震撼，從殲-35A隱形戰機、彩虹-7隱形無人機、「虎鯨號」無人三體艦、「機器狼」等先進武器裝備，到AEF1200航空發動機、小鵬匯天飛行汽車，在在顯示大陸的科技實力和創新能力今非昔比。在川普即將重返白宮之際，珠海航空展頗有「秀肌肉」之意。

航展令人震撼 陸秀肌肉

川普公布的新內閣人選，呈現鮮明對中強硬的立場。內定國務卿盧比歐、白宮國家安全顧問瓦爾茲都是對中鷹派。可以想見，美中之間很可能再次出現激烈的碰撞。

貿易與科技將是重要戰場，川普第一任期就將大陸定義為頭號戰略競爭對手，不僅發動對大陸的貿易戰，更圍繞5G等新技術對大陸窮追猛打，針對華為展開各種制裁、禁運。拜登上台後，不但將技術管制範圍擴大到半導體、人工智慧、量子計算等，更進一步對企業投資設置限制。

爭奪和維護科技主導權，已成為美國強化全球霸主地位的核心戰略，川普勢必進一步強化對中「小院高牆」。

美國之所以如此，是因大陸不再僅僅是物美價廉的「世界工廠」，而是向產業鏈中高端轉移的高科技追趕者，甚至在部分領域已成為領先者。依據澳洲戰略政策研究所（ASPI）的報告，其追蹤的44個關鍵技術領域中，大陸已有37項占據全球領先優勢，其中包括國防、太空、機器人、能源、環境、生物技術、人工智慧、先進材料和量子技術等。

人工智慧等技術興起，開始挑戰西發里亞主權國家體系，高科技的跨國界特徵，使得世界各國在全球科技治理上出現競爭與合作交織的局面。譬如，市場上絕大部分軟體的代碼都是開源的，開源生態是激發自主創新能力的溫床，也是晶片設計、自動駕駛、物聯網等多領域應用和創新的支撐力量，其開放和共享的特徵，限制了美國在科技戰中將開源軟體「武器化」的能力。

儘管如此，川普的「美國優先」政策，將為全球科技競爭增添國家利益至上的色彩。受限於美國憲法，他不可能投入2028年總統大選，加上共和黨的川普化，且掌握參眾兩院多數席次，不排除未來4年採取激進措施的可能性。美國是全球最大內需市場，企業創新能力首屈一指，內需不足的國家仍須依賴美國市場。一旦揮舞起關稅、制裁大棒，無論是對盟友還是對手，短期效果會相當明顯；但長期而言，可能對大陸有利。

大陸急起直追 難分伯仲

整體來看，中國大陸與美國的科技在激烈競爭中已建立一個需求導向、正向循環的創新應用體系。美國是網路科技發源地，阿里巴巴、騰訊這類網路應用公司，卻能依托大陸市場規模優勢，及持續的產品改進和深度流程創新，逐漸形成銷量增加、成本降低、利潤擴大再到增加研發投入的正向循環，實現了從創新到市場變現的成功商業模式。

Temu、SHEIN、AliExpress和TikTok Shop等跨境電商四小龍，能在美歐市場攻城略地，多是前期在大陸「瘋狂內卷」中殺出重圍。這種「中國特色」企業創新能力，將在川普新孤立主義逆流下，扛起經濟全球化和開放合作的大旗，不僅能夠在與開發中國家的科技合作中，創造廣闊的應用市場，也有機會與美國盟友拓展進一步的合作。

「創新大師」克里斯汀生在經典著作《創新者的困境》中強調，僅產生新想法是不夠的，技術創新若不能轉化為有競爭力的商品，終究徒勞無功。美國具備最強科技創新能力，中國大陸具備最強應用能力，中美之間的科技戰，一時之間恐難分出伯仲。

川普選前多次表示台灣「偷走」了美國的晶片生意，台灣需要美國保護就要多繳保護費，對台灣頗不友善，美國將逐步掏空台灣半導體產業，民進黨政府卻無抵抗之心，只能任其予取予求。美中科技戰將長期化、常態化，台灣在夾縫中可以左右逢源，也可以左右失據，要走哪一條路，選擇權在台灣自己。