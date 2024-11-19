近期，民間團體跟上百位律師走上街頭抗議，主張：國民黨委員翁曉玲的修法提案反而會造成憲法法庭停擺，因而反對《憲法訴訟法》修法。反對憲法法庭停擺哪裡會是真正的反對理由，其實，是因為翁委員的修法擋到了這些綠色律師的財路。

我國司法三級三審制，何來需要在最高法院之後，再進行憲法法庭的憲法訴訟？明明原本的三級三審的訴訟程序，就已經有「再審」跟「非常上訴」的特別救濟程序可以救濟了，都已經是「最高」法院的裁判了，為什麼後面還可以有相當於第四審裁判效力的憲法訴訟？

說穿了！就是因為這些披著人權外衣的綠色律師，對於訴訟案件的需要，才會搞出一個《憲法訴訟法》，哪裡是因為人權的考量？當然，就算是綠色律師，也要討生活，但是，台灣每一年錄取約近300個高考律師，因為僧多粥少，因而有很多律師考上之後，都沒有案件可以接，還出現部分律師只領基本工資的離譜情況。

甚至，社會之前出現了律師同伙詐騙集團串供，也都是為了討生活。因為實在有太多律師已經投入太多的時間、金錢以及青春歲月，也難以轉行轉業，為了混口飯吃，只好選擇放棄專業的臉面而走上街頭抗議。

這就是民進黨政府的執政無能！民進黨立委們為了幫賴清德政府的執政卸責，同時也為了討好這些綠色律師，民進黨立委竟也就放任或甚而支持這些綠色律師，以修法會讓憲法法庭停擺的理由，來鬥爭立法院在野黨的國民黨、民眾黨立委。

但是，再強調一次，國際社會上的最高法院法官就是大法官，然後依然是三級三審制，民進黨將最高法院之上又再多一個大法官憲法法庭的《憲法訴訟法》，這不是獨有創見而是胡攪亂搞！

與其讓民進黨與這群綠色律師一起瞎搞，在野黨的立委應該一起硬起來，不如不要修改《憲法訴訟法》，就廢除《憲法訴訟法》，一起廢掉台灣的憲政訴訟亂象，也讓這些根本與以披著人權外衣的綠色律師，去轉行、轉業、到別的地方混飯吃吧。（作者為新黨輿情中心副主任）

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