日前在祕魯舉辦的APEC峰會中，當著中方的面，即將卸任的美國總統拜登連說6個保證，表態美國不尋求新冷戰，不尋求改變中國體制，不尋求通過強化同盟關係反對中國，不尋求與中國發生衝突，不會利用台灣問題同中國競爭，不支持台灣獨立，美方將繼續奉行一個中國政策。簡言之，這是4個不尋求，1個不支持，1個繼續奉行，如此總結了6個保證，難道是人之將去，其言也善嗎？

中方回應新冷戰打不得、打不贏，對中國的遏制不明智、不可取，更不會得逞。台灣問題、民主人權、道路制度、發展權利是中國的4條紅線，不容挑戰。直指中美合作共贏才是明智之舉，如果兩國直接爆發劇烈衝突，必然動搖國際格局。

在過去4年，拜登執掌美國政府，組團對中國厲行全面圍堵，中美關係變得緊繃競爭。現在，川普勝選，拜登連說好話，恐怕只是讓自己聽爽的，別人只會當作耳邊風。何況，美國民主、共和兩黨輪替執政，就樣台灣藍、綠分歧一樣，政策舉措不似中共具有連慣性，變動性與變化性都不小。

倘若美國真心希望與中國和平相處，不尋求對抗衝突，那麼美國應當積極釋放善意，而非主動挑起貿易戰、科技戰。如今，美國新當選總統川普準備對所有從中國進口商品加徵20％-60％關稅，並取消中國貿易最惠國待遇，而現任總統拜登能說服川普不痛下狠手、趕盡殺絕嗎？拜登希望中美和平相處，應該回去勸一勸川普，而不是在外面說給中國聽。

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