台灣民意基金會最新民調顯示，42.8%的受訪者贊同總統賴清德處理國事的方式，43%的民眾不贊同，比例超過贊同，賴的聲望創下低點。無獨有偶，閣揆卓榮泰的不滿意度40.8%也超過滿意度39.9%。「賴卓體制」已陷入民調「死亡交叉」的困境，若不快速止跌，恐進一步衝擊民進黨支持度。

至於政黨支持度，30.6%支持民進黨，24.1%支持國民黨，挺民眾黨者仍有12.2%，若與上個月該會的民調相比，國民黨支持度下跌1.2%，比綠白兩黨都多。藍白要在短期內挑戰「賴卓體制」並反超民進黨，除克服盲點外，也得先滿足幾個前提條件。

賴卓支持下滑的原因頗清楚，主要歸因於川普又當選總統，且在選前嗆聲「台灣搶走美國晶片生意」、甚至要對台灣收「保護費」，當然衝擊賴清德威望。畢竟大多數民眾清楚，在兩岸關係方面，賴清德比蔡英文更強硬，兩岸關係跌入冰點，導致民進黨政府全無選項，只能將所有雞蛋放在「美國的籃子」，形成依賴關係，這也就是川普能掐住台灣的咽喉、打到七寸的主因。

川普的主張不僅直指台灣「護國神山」台積電，更要台灣繳交更多的保護費，但美國未必出兵保護台灣。民進黨政府在川普當選後，有人放出要加碼對美軍購的消息，此舉除了會讓民眾感覺台灣除了向美國表忠外，賴政府根本無力因應川普對台的步步進逼，不滿情緒當然明顯拉升。特別是當民眾看到賴清德對北京強硬，對美國的予取予求只能全力配合的反差，而導致我方優勢的台積電被軟土深掘，只怕未來支持度還會持續下探。

至於卓榮泰，內閣本就定位不清，卓又無特殊亮點，政績也不顯著，除了卓本身的不滿意度已反超滿意度外，該民調也顯示朝野對立、行政立法衝突不斷，46.8%的民眾認為民進黨應負最大責任，而此數據似乎也顯示卓仍得對釋憲的衝擊、中央政府總預算卡關而導致的民怨概括承受。

至於政黨支持度，民進黨下滑有限，仍是支持度最高的政黨，國民黨要反超仍屬困難，畢竟藍軍的期待值仍無法拉高，對兩岸議題無法積極表態，抗綠的嘴炮永遠大於行動戰略，藍軍大咖對黨主席戰略高地的盤算等，都讓民眾難以對藍軍寄予厚望，以醞釀2028年政黨輪替的氛圍。

但深入來看，藍軍現階段幾個戰略確實初具規模，其一是針對死刑的大法官釋憲，畢竟立委羅智強的民調顯示有8成2的民眾反對廢除死刑，算是藍軍可切入的戰略利基點。第二個是修《財政收支劃分法》，除了可讓中央政府與民進黨執政縣市產生嫌隙外，也挑起了民進黨中央與企圖參選縣市長的立委間潛在的心結。第三個就是修《公投法》讓「公投併大選」，進而推動「反廢死公投」，直戳綠軍軟肋。若藍軍能深耕這些議題，或能讓綠軍後院失火。

至於民眾黨，維持平盤，代表黨主席柯文哲案件的效應已然止跌，但以危機應變小組同意柯繼續請假，不觸碰代理黨主席議題的情況來看，支持度要回升仍有懸念。

（作者為中國文化大學廣告學系專任教授）