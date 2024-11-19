近日傳出美國總統拜登首度批准烏克蘭以美製長程飛彈「陸軍戰術飛彈系統」（ATACMS）攻打俄羅斯境內的軍事目標，俄國國會議員嗆此舉恐引爆第三次世界大戰。而北約成員國瑞典和芬蘭已警告民眾做好戰爭準備，並立刻發出最新的民防手冊，可見此事對於國際安全造成的震撼性影響。

原本美國在俄烏戰爭中的立場都十分謹慎，有意避免被捲入衝突，並防止北約直接與俄羅斯對抗，特別是在涉及較長程可以攻擊俄國領土的飛彈問題上，比如海馬斯火箭系統和長程導彈，美國都一概拒絕烏克蘭使用來攻擊俄羅斯。雖然烏克蘭已經使用自製無人機精準攻擊俄羅斯本土目標，如燃料庫和軍事設施，但這些都是烏國的單邊行動，美國通常保持距離，避免直接介入。

拜登只剩兩個月的任期，日前先以60億美元援助烏克蘭，近日再以北韓出動部隊支援俄國為由，放行基輔用ATACMS打擊俄國領土，可說是重大的政策改變。面對川普上台後恐停止援烏，拜登顯然希望在卸任前幫助基輔，增加未來談判的影響力。

莫斯科連續第二天對烏克蘭黑海城市敖德薩發動飛彈攻擊，導致10人死亡、55人受傷，俄烏戰情確實引人憂慮。但烏克蘭若以美國的武器直接攻擊俄羅斯，可能導致莫斯科強烈的反應，特別是普丁政府已多次警告並也已做出核戰的準備。若北約真的直接參與軍事行動，第三次世界大戰就迫在眉睫了。

美國總統當選人川普在競選期間就揚言，他將在上任後的24小時內，結束俄烏戰爭。不過至今還未提出明確的作法。在拜登放行ATACMS後，川普的長子小唐諾批評拜登此舉是想在他父親上台前引爆第三次世界大戰。但就算烏克蘭使用美國導彈攻擊俄國，由於川普和俄羅斯總統普丁有直接聯絡的管道，應有機會讓普丁不要過於強烈反應，並進一步壓迫烏國割地求和。如此，第三次世界大戰發生的機率就不高。

商人本性的川普並不喜歡戰爭，若真能結束俄烏戰爭，可說是川普對世界和平的一大貢獻。從另一角度看，這也可以說是拜登做球給川普。

不過拜登這次的臨去秋波，也提醒賴政府在美國新舊政府交接期間必須特別警覺。日前大陸國家主席習近平在APEC與拜登的會談中特別提出四條紅線，其中台灣首當其衝。大陸官媒還報導習近平在拜習會上直接指名賴清德，要拜登認清其台獨本性，可見北京強硬的反台獨立場。習近平的話其實就是說給川普聽的。拜登與川普和中國大陸打交道的方式以及對台灣角色的看法不太相同，如何在過渡期間維護台灣的權益，賴政府必須步步為營。

（作者為亞太綜合研究院院長）