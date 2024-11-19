震驚社會的勞動部公務員輕生案，19日由何佩珊部長召開記者會說明調查結果，主因為該員工作量過大且缺乏協助，而被視為導火線的職場罷凌則是將情緒控管不當的主管調離現職，並給予降調處分。表面上看似風波暫告一段落，但更值得深究的是，一直為打造尊嚴勞動環境而努力的勞動部，為何無力處理內部員工的過勞與罷凌問題？

早在2006年時任勞委會主委的李應元便提出「營造安全快樂尊嚴的勞動環境」主張，18年來台灣的企業莫不以達成「工作與生活平衡」為目標，近年更逐步朝ESG（Environmental、Social、Governance）與DEI（Diversity、Equity、Inclusion）發展，從對外環境到內部管理，特別是針對企業文化、人力資源管理與勞工權益等層面下功夫，把人才放在第一位。

但身為勞工父母官的勞動部，內部員工居然因過勞與罷凌而離職、退休甚至輕生，實令人匪夷所思。

儘管勞動部強調這起輕生案沒辦法直接證明分署長有言語辱罵、丟公文、霸凌該員，但自該主管上任兩年間，北分署的離退人數高達81人，當中還有17位主管，如此異常的人員流動數據，勞動力發展署竟沒有任何因應，故傳出該分署長「背景很硬」的說法。

其實不管此主管是否真有雄厚的背景，身為單位最高長官漠視屬下工作負荷量大，且無紓解作為就是不對，何況事情發生在一個成天講「尊嚴勞動」的地方！

「尊嚴勞動」是自馬英九總統以來，歷任總統勞動政策的核心理念，強調在工作環境中保障勞工的基本權益和尊嚴，並追求工作與生活平衡。企業則是透過勞工董事、工會或勞資會議的安排，在決策中納入基層意見，提出對策，甚至提供優於法令的員工福利加以落實。反觀勞動部卻是在同仁輕生後，才被揭露出「下情無法上達」的官僚文化，這絕非「公務員不能組工會」一語可以解釋的現象，而是缺乏相互尊重、相互理解的溝通所產生之悲劇。

身為全國勞工靠山的勞動部，請放下身段，面對缺失學學企業作法，諸如提供外部心理諮詢，在保護員工身分不曝光的情況下，協助其紓解工作壓力；抑或經由各職級、各職務之工時統計，了解同仁的真實工作量，並加以分析過勞者之作業瓶頸，協調加派人手，找出關鍵問題請求支援，方能避免憾事再次發生。

有鐵飯碗之稱的公部門，比起民間營利事業，不僅有身分保障，且薪資亦高於一般中小企業，是學子們理想的就業選擇。然而考試院的統計卻顯示，2022年的公務員離職率比2021年成長22.8％，單此一數據便可窺見深藏其中的問題。借鏡勞動部，可知這種由上而下的官僚領導作風若不改變，恐加速公務員的流失。籲請出身工運人士的何佩珊部長務必痛定思痛，以身作則，為樹立尊嚴勞動提出新措施。

（作者為國家政策研究基金會特約研究員）

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