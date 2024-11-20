2024年即將進入尾聲，今年全球經歷了超級選舉年，從元月台灣總統與立法委員選舉開啟序幕，一直到11月5日美國總統大選，期間亞洲主要國家有印尼、印度、韓國、日本，歐洲有法國、英國、歐洲議會進行了改選，每一場選舉都有高潮迭起，讓專家滿地找破碎眼鏡的意外結局。

台灣年初大選的藍白合，到下半年民眾黨主席柯文哲遭到羈押，政局的變化即使是總統參選人也無法預測。政權穩如泰山的印度總理莫迪與他的BJP政黨，在全國大選中意外失去絕對多數。日本執政的自民黨因為政治獻金醜聞而在眾議院改選大敗。韓國總統尹錫悅原本就是少數執政，他雖有五年總統任期保障，但民調支持度不斷創下新低。此外，一黨專政的越南也經歷了劇烈的黨內鬥爭，在國家主席阮富仲過世後由蘇林接任。在歐洲，英國印度裔總理蘇納克領導的保守黨慘敗、法國總統馬克宏在驚滔駭浪的政治豪賭中勉強留任。一直到美國拜登總統退選，川普取得白宮、聯邦參眾兩院的絕對執政，「換人做做看」幾乎成為今年全球超級大選年的主旋律。

這還要加上與川普勝選總統的同一天，德國總理蕭茲領導的聯合政府突然崩解，蕭茲開除由第三大黨自由民主黨（FDP）領袖林德納擔任的財長職務，蕭茲的社會民主黨與結盟的綠黨因此成為聯邦國會無法過半的少數執政政府。德國國會將在12月16日，對蕭茲政府舉行信任投票，預計他將無法通過信任案，德國國會將在明年2月23日提前全面改選。

放眼全球，除了中國大陸政局穩定之外，英、美、日、德等國均更換執政黨或國家領導人，造成全球政局高度的不確定性。各界對川普的疑慮不用多說，美國以外的國家政局同樣混亂，日本石破茂從9月27日勝選自民黨總裁，到11月11日才確認坐穩首相大位，是多年來首度出現國會席次無法過半的自民黨政府，推行政策必須仰賴反對黨的支持。更令人莞爾的是，石破茂自己在國會的首相指名投票中睡著，在五天之內兩度進醫院檢查身體。此外，剛剛結束的APEC秘魯領袖峰會，石破茂因為前往秘魯前總統藤森墳前祭拜，路上遇到大塞車而趕不上最關鍵的領袖大合照，種種看似無關緊要的意外，都讓外界對日本政局的穩定捏了一把冷汗。

不過，世界政局雖然混亂，新秩序卻也實質往前推進當中，中國國家主席習近平在秘魯APEC峰會與緊接著舉行的巴西G20峰會都展現了領導風範。在APEC峰會中，他密集與六個國家的領導人會談，包括開放日本漁產品、澳大利亞農產品等，而在APEC與G20的元首大合照均站在C位（主辦國領袖身邊最核心的位子)。此外，北京政府從9月底持續推進的重大經濟政策，穩定股匯市、國內消費回升、確保目前到農曆年期間的資金需求高峰安穩度過，中國大陸經濟與外交關係的穩定，是西方國家政治亂局中的穩定力量。

另外，即將回任美國總統的川普雖然不改大鳴大放的習性，但是他的政策方向明確，仔細比對與第一任期（2017.1～2021.1）的主張，包括調降企業所得稅、增產美國原油與頁岩油，壓低油價來緩解通貨膨脹壓力，加速調降利率，以及限縮政府規模、減少行政官僚干預的政策，均有高度的一貫性。川普對烏克蘭戰爭的政策，必須與歐洲政府協商，對中國商品施行高關稅的主張也與第一任期相同，川普第二任期的施政主軸具有一定的透明性。

外界擔憂川普與歐洲政府的關係，但德國基督教民主聯盟（CDU）黨魁默茲目前民調遠遠超過蕭茲，非常可能取得執政權。默茲主張的限縮移民、貿易政策、企業降稅等幾乎都與川普接近，默茲也把自己打造成可以率領歐洲與川普協商、找出互利方案的領袖，各界擔憂2025年川普政府與歐洲的互動，可能會演出讓人意外的大合作戲碼。

告別2024超級大選年，全球政治板塊的新秩序正在形成，在大選嚴苛考驗下取得政權的各國領袖，都在新民意的授權下展開新政，更重要的是，中、美、日、歐的經濟都相對穩定，雖然不會有大幅增長，卻也沒有大幅衰退的疑慮，即將來臨的2025年，非常可能一反眾人疑慮，各國新政府會出現穩定的互動，確保經濟與貿易穩定前行。唯一的變數剩下俄烏戰爭，如果俄國總統普丁與烏克蘭總統澤倫斯基能在各國的壓力下走上談判桌，那就是值得眾人期待的新局了。