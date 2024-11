由環球兩岸關係研究會和全球華人政治學家論壇主辦,台灣中流文教基金會和上海東亞研究所贊助的《兩岸熱點》系列講座第四十講暨閉門線上研討會在美國華盛頓舉行。會議由美國美利堅大學趙全勝教授主持,美國克里斯多夫·紐波特大學副教授孫太一和美國山姆·休士頓州立大學副教授翁履中是本次會議的嘉賓主講人。來自全球各地的近20位學者參與了會議,其中鄧中堅、戎撫天、朱俊瑋、殷燕軍、趙宏偉、杜進、祁冬濤、孫哲、蒲曉宇、朱志群等專家學者在問答環節分享了看法並提問。

這次會議在美國總統大選剛剛結束後舉行,所以在會議前半段兩位嘉賓及在線專家學者們首先對川普再次當選後對美中關係和兩岸局勢的影響進行了熱烈的討論,尤其是川普會如何繼續打貿易戰以及如何打台灣牌來從兩岸獲取利益、華府精英圈與川普核心圈的磨合、川普是否會爭取第三任期、川普政府與美國盟友的關係、兩岸是否可能不通過美國直接交流、川普的幫派特色、其團隊「簡單,粗暴,有效」的選舉和施政策略、川普家族與馬斯克的作用、以及2028年大選佈局等等。

之後,兩位主講人詳細介紹了他們剛剛合著出版的英文新書The Myth of War in The Taiwan Strait: Elite Perspectives from Beijing, Taipei, and Washington, amid the Yizhou Dilemma. 孫太一介紹了此書的背景。現在「修昔底德陷阱」這個概念甚為流行,但它畢竟是美國學者提出並用古希臘歷史來試圖解釋目前的國際政治和權力轉移。兩位學者認為通過中國歷史事件來解釋中國目前的發展特別是兩岸關係更為貼近現實,更有說服力。因而他們以《三國誌·蜀書》中關於蜀漢統一益州的歷史為背景來呈現霸權方、崛起方和第三方博弈中各自面臨的困境與兩難(書中將其描述為「益州困境」),並闡述這種結構上的相似性會如何為我們理解今天美國、中國大陸和台灣地區之間的博弈帶來啟示。

翁履中則詳細介紹了通過對北京、台北、華盛頓三方接近決策層的精英進行的149份問卷和109人次的訪談,書中呈現了三方精英們對台海當前局勢、各方軍事和經濟實力、治理能力、戰爭預期以及衝突後反應等諸多議題上的差異。此書的目的是「建議大陸,教育西方,提醒台灣」,希望各方能用中國歷史去反思當今的兩岸問題以及如何和平解決當前困境。

孫、翁兩位的大作不僅有理論創新,也有政策參考價值,可喜可賀。該書分別由馬英九、卜睿哲(Richard C. Bush)和賈慶國作序。

在問答環節,學者們主要圍繞「修昔底德陷阱」「珠海航展」「益州困境在西方接受度」「日本在益州困境中的角色」「貿易戰成敗與教訓」「領導人的角色」「台灣牌」「中國實力是否登頂」「軟實力」「時與勢在哪方」「民進黨網軍」「亞洲版北約」「民進黨是否有值得肯定之處」「賴清德台南醫師背景對其性格影響」「未來兩岸統一模式」等話題進行了熱烈而精彩的討論。

