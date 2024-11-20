勞動部長何佩珊宣布，經調查，兩年任期內，導致部屬離退者81人，自請降調其他機關者6人，自殺身亡者1人的勞動部勞動力發展署北基宜花金馬北分署長謝宜容，查無霸凌部屬的事實。

勞動部承認，謝宜容確有咆哮、怒罵或貶低同仁之行為，導致同仁感受人格遭受侮辱貶低感受，多位員工因此求助身心科接受治療。為此，即日起將謝宜容轉調非主管職，送考績會議處。「咆哮、怒罵、貶低同仁，導致同仁感受到人格遭受侮辱貶低感受，同仁還因此求助身心科治療」這樣的惡行劣跡，居然還不符合霸凌的定義？換位思考，如果立法委員或是行政院長對何佩珊咆哮、怒罵、貶低，導致她掛冠求去甚至求助身心科專家治療，也不算霸凌嗎？假如，何佩珊的兒女，因處置本案偏頗，在學校遭到同學師長辱罵、咆哮，也不算被霸凌嗎？

霸凌者無須問責，被霸凌者長期隱忍吞聲，說明了霸凌者後台的強硬程度，超乎制度規範，也說明了制度大有缺陷。細細查看媒體歷年來報導的中基層軍警公教人員疑似遭到霸凌致死致傷案，不難察覺，謝宜容霸凌部屬案，不過是軍警公教機關霸凌問題的冰山一角。

如何解決軍警公教機關的霸凌問題？釜底抽薪之計無它！就是准予軍警公教人員組織工會，並賦予軍警公教工會薪酬協商與罷工權。果能如此，哪個政黨膽敢酬庸不合格、不適任的政務官空降軍警公教機關？誰敢任意咆哮、辱罵、貶低部屬？誰敢夜半來音（Line）穿腦部屬？誰敢交付部屬不合理的任務？誰又敢性騷擾或「權誘」部屬？哪個長官膽敢胡亂考評部屬？更重要的是，哪個政黨膽敢胡亂編製預算，私相授受各項公共工程？又有哪個政黨膽敢浪費公帑、購買過時的廢品軍備，亂搞認知戰，驅趕青年上戰場？

別怕軍警公教組工會！受過高等教育，明理知法的軍警公教人員，定能組織良好的工會，理性運用罷工權，制衡無良的政黨和政客，善用工會，健全文官制度，促進政黨政治的正向循環。

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