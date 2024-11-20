聯合國於1989年11月20日通過《兒童權利公約》，往後此日便作為「國際兒童人權日」，司法院便在每年11月舉辦「兒童人權月國際研討會」，今年方在11月14日舉辦。本人謹為讀者介紹並評論此次會議，以此慶祝兒童人權日。

上午以「當孩子的法庭守護者——讓兒少安心地表意」開場，以高雄少年及家事法院為例，由法官、社工等示範在家事事件中，如何陪伴孩子們表達意見。甫於今年7月新任的少年及家事廳鍾宗霖廳長，更是親自上陣扮演「兒童」，場面生動活潑。至於社工陪伴兒少表意，是否有地區、案件性質（民事、刑事、行政）或是身分（當事人、證人、被害人、關係人）的差異？司法院將來如何綜整，並精進保障上述不同類型的兒少表意資源？在這個特別的日子，很適合提出美好的願景。

下午以「少年刑事案件之量刑機制」，由專家學者分別從日本法及德國法剖析，「新北割喉案」後社會尤為關心的議題之一。可惜在討論具體的研究內容前，即浮現問題，謹就以下問題公開呼籲司法院釐清：

首先有專家表示，「由於少事法修正迄今，相關判決始終未能公開，研究者不易了解少年司法實務上，究竟如何處理少年刑事案件中的科刑問題？」此從司法院應於108年，而遲於113年訂定的《少年前案紀錄及有關資料管理辦法》可見：第21點已規定（僅有）司法院有權利用少年前案資料，進行委託研究。如何連司法院自己委託研究的學者專家，也無權閱覽少年案件的檔案資料？

再者，現行少事法原意為保障少年隱私，作法卻是遮蔽全部少年案件資料，此對於學術研究，甚至少年本身行使防禦權、（兒少）被害人行使抗告權無所依憑，已是對兒少本身的權益嚴重侵害。對比性侵害、家庭暴力及其他必須高度保障兒少隱私的案件，遮蔽兒少個人身分有關資料後，仍皆可公開法官認事用法等大多資料。司法院對此根本問題，應速謀補救。

目前《少事法》量刑法制並不完備，但若研究結束後，司法院將來改革的方向是「大幅整體減少」少年刑度，又如何與「新北割喉案」後的社會期待溝通？社會衝擊恐不是專題研究計畫的考慮內容，卻緊密攸關立法的實現。司法院內部實需要評估，做足對話準備，亦應先從爭議性低的建議做起，待取得社會共識後再推進長期目標。

最後，《少事法》第79條適用刑法第74條成人的緩刑制度，不免有捉襟見肘之窘。緩刑具有暫不執行刑期，並且觀察受刑人的作用。而成人緩刑，自有《刑法》第74條第2款的附帶條件作為配套；對於少年緩刑，卻全盤適用成人的緩刑規定，而不適用少事法自備的保護處分。保護處分既有的轉介輔導、交付安置、裁定留置、修復式正義、保護被害人裁定等，更為具體、專業且專屬少年。少年刑事案件反而捨近求遠，去適用成人刑法，令人難以理解。

《少事法》第82條卻又橫空飛出，少年在緩刑時，應付「保護管束」，而「保護管束」在少事法中如何執行、撤銷竟無明文依據，僅由實務逕行依照成人適用的「保安處分執行法」，而非少年保護事件「保護處分」中的保護管束。同條第2項卻又規定，保護管束由少年保護官負責。使得「少年」刑事案件，適用「成人」的保護管束規定，卻由「少年保護官」負責，但撤銷保護管束（等同撤銷緩刑）的決定權又在「檢察官」，而非實際輔導、最為了解少年的少年保護官。

司法院這次研討會固然值得肯定，但更須定期檢視整體的兒少保障。而作為重要內控機制的「人權與兒少保護及性別友善委員會」，22名委員中僅有6個民間委員，108年來1年召開會議2次，今年更是只有1次，離設置要點規定的4個月1次，1年3次，相差日遠。

行文時已夜深人靜、萬籟俱寂、引人入睡，又何忍細數少年司法的其他問題、更多部門的各項問題？餘生有限又能寫出多少文章給多少人看？對比人民只能無窮盡的喟嘆，整個政府能做的，實在太多了！在我心中，盛大慶祝「兒童人權日」根本不在形式，而是政府到底實際兌現了多少「改革的決心」？（作者為中華兒童及青年協會理事長）

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