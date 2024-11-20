勞動部北分署公務員疑遭霸凌而輕生，勞動部調查後說，「管理方式非輕生直接原因」、「無法證實有遭受霸凌」，這是因為球員兼裁判、自我調查，當然查不出所以然。勞動部是勞工職業安全主管機關，職場霸凌是勞安重點項目之一，竟然處理得荒腔走板，可見台灣職場霸凌問題有多嚴重。

職場霸凌的正式名稱為「職場不法侵害」，發生這類事件，必須依據標準流程向專責部門通報，並視需要通報外部單位。

以此事件來說，勞動部若無法中立客觀處理，應由行政院介入與接管，才能有公信力。職場霸凌牽涉勞動、管理、法律、身心衛生等專業，處理小組應由專門人員組成，而非只有原本機關人員參與。

職場不法侵害有六類，包括肢體暴力、言語威脅謾罵、孤立排斥、不合理或不必要的業務、業務太低階與侵犯私人生活等。

以此事件來說，北分署長官有謾罵下屬、下屬超時工作、人力配置不合理、讓下屬孤立無援等行為，至少涉及三種職場不法侵害，勞動部卻說無霸凌情事，根本牛頭不對馬嘴。更離譜的是，受害員工已逝，竟說查無遭霸凌證據，殊不知霸凌往往發生在陰暗角落，沒有其他人知情。

台灣社會處理性騷擾與學校霸凌已有成效，但職場霸凌仍未獲重視，事實上相關受害者數目遠遠多過前兩者。

俗話說，「為五斗米折腰」，極多職場霸凌受害者為了混口飯吃，被欺負也不敢吭聲，長此以往難免悶出失眠、焦慮與憂鬱等不適，嚴重者更可能出現自殺傾向。

要了解職場霸凌的嚴重程度，應大規模調查盛行率，但台灣至今尚無類似官方報告，防治策略當然只能流於形式。以此事件來說，據聞涉及霸凌的單位，短期內已有數十名員工因此離職，上級卻無動於衷，顯見官僚窠臼多麼嚴重。

機關屬性與職場文化是職場霸凌的危險因子，在講求服從、管制言論的地方，員工有不滿也不敢說，尤其容易出現霸凌事件。台灣公務體系雖經多年改革，至今比起民間單位，風氣仍舊保守，主管常有威權態度，難怪發生嚴重霸凌也沒人敢吭聲。預防職場霸凌的關鍵之一，就是破除迂腐的職場文化，提倡彼此尊重、相互溝通的工作倫理，而不是凡事長官說了算，講不聽就謾罵與打壓。

機關組織應跟專精職場霸凌與身心衛生的專家保持聯繫，讓他們協助舉辦教育宣導，制訂職場霸凌處理流程，並參與相關事件調查與處理。俗話說，「人在公門好修行」，台灣的公務部門卻釀成嚴重職場霸凌事件，連公務員的權利都無法保障，如何為人民謀求福祉？

此事不能以單一個案看待，該是全面檢視台灣公務體系職場文化與職場霸凌問題的時候了。

（作者為醫師）

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