氣候大會正於亞塞拜然首府巴庫舉辦，聯合國秘書長古特雷斯在高級別活動上直言：「是時候展現雄心壯志和透明度，而不是漂綠」。從2022年3月國發會提出「台灣2050淨零排放路徑及策略」以來，台灣是否已有減碳實效，或只是又一次大內宣？「2025氣候變遷績效指標」（CCPI）給出答案。

今年台灣CCPI排名第60，較去年微幅上升1名，名列倒數第8，與中國、美國、日本、韓國與俄羅斯等同屬氣候績效「非常差」的後段班。評分四大類別：溫室氣體排放（40％）、再生能源（20％）、能源使用（20％）和氣候政策（20％）中，氣候政策排名最好第39，但溫室氣體排放最差排名為第62，反應淨零戰略提出，徒具政策之名，但減碳實績依舊令人汗顏。

這樣的結果不意外，監察院日前調查報告「婉轉」的說，溫管法通過後，不但第一期階段管制目標未達成，第二期（2021-2025年）減量10％的目標，也即將跳票，函請環境部及金管會確實檢討改善。而自2015年溫管法通過後，減碳法定目標接連失敗，日前環境部長竟又奢談2030國家自主貢獻（NDC）提高到30％，吹牛皮不看草稿，吹了就是，毫無誠信可言。

本文認為，如果台灣的淨零想玩真的，至少應從下列幾項著手：

一、NDC制度化。NDC是台灣對外承諾的「國家責任與義務」，其形成過程、內容應是嚴謹的，且經過行政、立法部門凝聚共識。氣變法只有5年1期的階段管制目標，卻沒有與NDC銜接。環境部悄悄的編制NDC，連行政程序都付諸闕如，如果冀望這份NDC可以成為各部門緊密協作的依據，誰能相信？又如何履行國家減碳的責任與承諾？

二、停止過度行銷，避免畫虎不成反類犬。環境部關注氣候大會進展為本份，惟創設COP29戰情中心，頻繁舉辦記者會，僅係博眼球之舉，無助解決淨零沉痾，卻是壓榨第一線人員，為辦活動而奔波。正辦應該是在氣候大會之後，各部會提出觀察報告，檢視並調整既有政策，落實執行。

三、重諾且勇於究責。中火增設燃氣機組環評在爭議中過關，前經濟部部長承諾「增一氣、拆一煤」如過眼雲煙。輕諾寡信不但不足以成事，還會斷喪政策公信力。各部門階段管制目標屢屢未能達標，認真檢討原因後，必須究責才能進一步向前。諸如審計部、監察院所為函請改善不能逢場作戲，未達標者必須持續追蹤、「履行」改善方案且開誠布公。

川普上任重用馬斯克，想要解決政府效率問題。環境部是最需要連結科學與透明度的部會，而不是網紅式的譁眾取寵，又胡亂開政策支票。氣候績效指標再一次當頭棒喝，會不會又是言者諄諄，聽者藐藐？！

任何一個評比方式都有其侷限，與其急著否認評比結果為政策辯解，不如反求諸己，客觀檢視為何無法達成。階段管制目標連2次跳票，代表台灣已虛度減碳黃金時間長達10年。環境部不能無感。

是時候做實事，停止嘴上減碳了。

（作者謝英士為環境品質文教基金會董事長、鄭佾展為副祕書長）