自從威爾遜(Woodrow Wilson)總統領導華府贏得一戰以來,美國無疑已是對國際秩序影響最大的國家,因而美國總統也成為世界最有權力的人,其外交路線自是全球矚目的焦點。耶魯大學著名學者米德(Walter Mead)回顧歷史,將不同總統或領袖的世界觀與政策分為漢密爾頓(憲政之父,首任財長,未任總統)、傑弗遜、傑克遜、威爾遜四種類型,分別代表商人(經濟優先與貿易至上)、律師(捍衛民主與法治)、軍人(實力、愛國與反菁英)、傳教士(理想與國際主義)的價值。

可能是曾被川普辭退的著名右派白宮首席戰略長班農(Steve Bannon)的引介,川普也認同外界將他比擬為重視實力與草根大眾的陸軍名將、以驅逐印地安原住民和擁有眾多奴隸知名的第四任美國總統傑克遜(Andrew Jackson)。但自承投票給希拉蕊(Hillary Clinton)的米德,為上任初期川普表現不佳辯護,認為美國社會低估了自由派的嚴重失敗、草根大眾對傑克遜式人物的渴求,以及傑克遜路線遭到上將防長馬蒂斯(Jim Mattis)、中將國安顧問麥馬司特(Herbert McMaster)、美孚執行長蒂勒森國務卿(Rex Tillerson)等人不盡配合和牽制。

米德部分的分析是對的:儘管多數民眾都擔心川普可能是對民主法制的威脅,但最少也有略多於半數的美國民眾,受夠了民主黨人進步自由主義除了說教、卻沒有帶來獲得感的表現。但馬蒂斯等人雖說不是「最光鮮優秀的」(The Best and the Brightest,描述使甘迺迪政府蹈入越戰泥沼的優秀閣員),但專業上還是相當整齊的,足以制止「國安會狂人」波頓(John Bolton)向總統力推繼續阿富汗戰爭、轟炸伊朗、進攻委內瑞拉。但也許正是因為這樣,川普嫌棄這些重臣不聽使喚,甚至還有人出書揭密背叛。這回狂勝民主黨、以無與倫比的民意授權(an unprecedented and powerful mandate)組成的第二任川普政府,神似英國廣播公司(BBC)妙喻,必須變成「忠誠合眾國」(United States of Loyalty)才行。

現在一眾即將上任的人選,不少極有爭議性,但最突出的不只是「福斯電視」的名嘴資歷,更是忠誠。必要時可望執行掃除「覺醒將軍」、整頓聯邦層級司法人員、以國家緊急狀態動用武力驅逐非法移民、更加嚴格的墮胎禁令等等,並強力打擊總統斥為「人渣」(scum)、企圖組建反抗州聯盟(Trump Resistance)的加州州長紐森(Gavin Newson)等敵人。

美國總統自當有豪情壯志,要求團隊忠誠理所當然。但法治的政體,忠誠的對象除了是有民意的政治領袖個人,也要以領袖忠於更高的憲政秩序與全民利益為前提。同時,領導人行使權力、實現政見,也要從專業和品格出發,對政務官團隊給予「信任」。以個人為效忠對象,不問專業,而令最重要的團隊成員活在「明天被開除」的恐懼中,競爭大總統難測天威的寵信,固然可以延緩跛鴨效應、提煉「後川普時期」的青壯「川普衛隊」,但「後川普時期」勢必到來,也是昭昭天命。如果未來幾年美國政府與政治的主戲之一,是在嘲弄澤倫斯基快沒錢的少川普(Trump Junior)、手中有鈔票和大火箭的馬斯克(Elon Musk),與台面上的樣版繼承人、副總統范斯(James Vance)之間的投機和平衡,不僅內閣五日京兆,會重新出現波頓式的背離者,而且「美國的民主」恐怕真要重新改寫。

米德的四種美國領袖類型基本上都是正面的,且可以相互補充。尤其是威爾遜確立全球霸權地位後,美國的內外治理更需融為一體,因應環境要求成為適配的路線,但仍以憲政民主為核心。川普贏得雷根以來共和黨參加總統選舉的最高票,按照組成團隊的風格,恐怕不是以傑克遜主義為範本,而將開創第五種總統路線類型。自由主義的旗手思想家之一福山(Francis Fukuyama)對此表示樂觀,但是他說是在「事情必須變得更糟之後」(things will have to get a lot worse before they get better)。全球所有利害相關者,都應該仔細品味他這個判斷。

(作者為國立台灣大學政治學系教授)