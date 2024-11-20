戰爭或和平並非單方面所能決定，賴清德總統在一場青年論壇回答學生有關「和平與戰爭」的選擇詢問時，強調堅持台灣主權才是國家走向和平的道路。烏克蘭堅持國家主權，選擇以加入北約，援引西方力量遏止俄羅斯進逼，為追求和平的方法，但俄烏戰爭還是爆發了，這是戰爭與和平弔詭之處。

引戰 烏克蘭前車之鑑

賴清德被學生問到，「能否帶領國家走向和平，避免戰爭？」他提出西藏模式的和平協議、香港模式的九二共識和堅持台灣主權三項解方，並反問學生會選那一項？現場學生幾乎全部舉手支持堅持台灣主權，賴清德強調：「你們選擇的和平之路，就是我當總統所要走的道路」，賴總統話術高明，但治絲益棼。

關鍵在堅持分離主義的台灣主權，就無法與大陸進行協調與溝通，兩岸的僵持與對抗就無從化解。賴清德自就職以來，先是祭出中華民國與中華人民共和國互不隸屬的「新兩國論」，後又主張中華民國是中華人民共和國75歲人民的「祖國論」，或許有助於台灣內部團結，卻無從化解兩岸的誤解與對立，對爭取和平並無助益。

依據大陸新華社與央視的報導，今年APEC高峰會上，大陸國家主席習近平當場對美國總統拜登說，維護台海和平的關鍵，是要認清「賴清德」當局台獨本性，要明確反對台獨，支持和平統一。儘管我方仍糾結於習近平是否真的在拜登面前，點名批評賴清德，還特地詢問美國政府，並向媒體澄清。其實，大陸是否操作認知戰並不重要，重要的是大陸已認定賴政府的「新兩國論」本質。

事實上，賴清德520上台至今，大陸口頭嚴厲批判「新兩國論」之餘，更發動聯合利劍-2024A、B兩次軍演，雖然沒有爆發戰爭，但戰爭已推進到台灣家門口，任何星星之火，都可能引爆台海大戰。

沒人會否定總統應維護國家主權，但賴清德「新兩國論」所要維護的，是台澎金馬的中華民國主權，卻放棄對中國大陸的主權，這是違憲的主張，也是迫使兩岸必須面對戰爭風險的選項。賴清德以維護國家主權維繫和平的論述，不過是一廂情願的想像。

戰爭是政治的延續，無法解決政治紛爭，戰爭就有可能爆發。可惜賴清德不想化解兩岸政治糾葛，國安團隊只想依賴美國保護，只會汙名化大陸對台政策，渲染大陸內部偶發的不幸社會事件，藉此警告民眾非必要不去大陸旅遊。不做和平的功課，只為鞏固基本盤而汙名化大陸，和平的餡餅當然不可能從天上掉下來。

軍演 戰爭逼近家門口

中共不會放棄台灣主權，賴清德政府拒絕討論、簽訂和平協議，也不接受以九二共識維繫和平，民、共之間毫無互信可言，卻認定堅持維護國家主權，就可以達到和平，這不過是一種空想。

至於美國是否會介入台海衝突，維繫賴清德務實台獨式的和平，本言人人殊，進入川普2.0時代，就更無法預測。川普拒絕表態是否出兵保台，卻要求台灣交保護費，若賴政府以為只要向美國購買先進武器，就等向美國交保護費，並可以得到美國的保護，這種想當然耳的作法，其實最危險。

川普反對戰爭，揚言要在24小時內結束俄烏戰爭，不會支持賴清德發起台獨聖戰，美國光是提供烏克蘭軍費與武器，就讓川普感到不耐煩，何況面對強大的中共軍力，更不會輕易動用美軍遠渡重洋介入台海戰爭。當然，美國會要求台灣提高國防預算，增加對美採購武器裝備、協助訓練台灣軍隊，讓台灣做好與解放軍作戰的準備，但這是多數民意的選擇嗎？

賴清德若依據憲法維護及於大陸的中華民國主權，就可以跟大陸進行政治協商，建立兩岸和平的制度性安排，若認為政治談判條件尚未成熟，也可以要求兩岸暫時維持和平發展關係。若堅持維護局限於台澎金馬的台獨式主權，拒絕兩岸政治協商，和平遙不可及。