關於113年憲判8號憲法判決，大法官苦心說明死刑必須限於「個案犯罪情節屬最嚴重」才能判死刑，看起來順了姑情，也不失嫂意，讓死刑存在，卻大大限縮殺人犯被告被處死刑的可能性，要求法官必須「一致決」才能判死，不僅讓多數必須服從少數的意志，更要求基層法官在量刑時，情感上都必須全部同意死刑，才能判死。同時，這個一致決的要求，放到國民法官案件上也將產生極大的矛盾，因為國民法官制度的存在，就是希望判決不要背離人民的法感情，但現在縱使參與審判的多數國民法官認為案件應該判死，也會因為「單一」廢死派職業法官不判死，而全盤推翻。

現在依據113憲判8主文第13項，這些案件在當初法官判處死刑時，是否係一致決，關係到這些死刑犯能否本著這則憲法判決起死回生，而這個一致決舉證責任的不利益必須由檢察總長負擔。那現在到底該如何舉證，評議簿就是最明確的證據，但不幸的是，本月18日到台北地院考察時發現，37名死刑犯卷宗的「法官評議簿」，其中30件均因超過10保存年限而銷毀不復存在。有位曾任法官的律師表示，可傳這些法官來問，然而這僅是其中一種舉證方式，但重點不管是評議簿銷毀或法官不復記憶，任何其他可能存在無法舉證的情形，都會使這些死刑定讞的判決，因檢察總長無法舉證一致決而遭撤銷，此際，這些死刑犯，都將回到普通法院成為一般被告。

然而還有幾個問題目前仍然無解，第一，這些案子的被告，並不符合刑事訴訟法第101條、第101條之1的法定羈押要件。這些已經收容在監獄裡十多年、二十多年的被告，有什麼事證，構成有相當理由認為有逃亡之虞？而既然都曾被判處死刑，如何還有湮滅、偽造、變造證據或勾串共犯或證人的問題？

第二，縱使法官敢裁定羈押，一個審級的羈押期限只有15個月，如果審理期間還需要做精神鑑定，甚至複鑑定等，難保不會超過15個月，超過期限依法就必須釋放被告。

第三，依照刑法施行法，可否假釋是依照「行為」當時的法規，而非現行犯，因此這些死刑犯改判無期徒刑後，有些被告適用15年便可以假釋的舊規定，倘聲請假釋都符合教化可能性時，扣除羈押可折抵的刑期，豈在不久的將來就要釋放被告？

第四，當初收容等待槍決的天數可否折抵刑期?若否，勢必會被人權團體質疑，若可，那麼大多數死刑犯均達可申請假釋的條件，就又有是否釋放的疑慮了。

第五，這些被告是屬於執行槍決前的收容而被關在看守所，非常上訴一旦成功，死刑定讞判決被撤銷後，收容人身分就轉換為被告，就算普通法院強加事由予以羈押，轉為被告身分到事實審法官裁定羈押前的這段空窗期，根本毫無限制被告人身自由的法定事由。

這則憲法判決所創造的問題，遠比它解決的問題多更多。大法官在判決表示，這些案件倘回歸普通法院就依「法定羈押」程序辦理，這見解真是令人直打哆嗦。回頭確認這次死刑判決的大法官名單，扣除3位迴避者，透過憲法法庭官網和裁判查詢系統，發現真正有刑案實務經驗的只有3位，扣掉迴避的3位，及有刑事實務的3位，剩下9位大法官是不是根本不了解「羈押」或限制人身自由的相關規範，大法官這樣恩准死刑犯「起死回生」，裁示得請求檢察總長提起非常上訴，卻因大法官不懂司法實務程序，讓實務界面臨無法可羈押的窘境，不禁讓人懷疑，參與判決的大法官名單，到底是這些大法官都缺乏刑事實務經驗，才會做出這樣的「裁示」，又或者這只是大法官的另一種矯揉造作，兩面討好？

這以上的問題，我從憲法法庭9月下旬宣判以來，就不斷透過記者會、總質詢、委員會質詢，公開向政府喊話，37名死刑犯若符合非常上訴要件，須想辦法解決無法繼續收容的問題，讓人民清楚了解死刑犯的死刑定讞判決為何可以被推翻，政府可否繼續限制他們的人身自由，以及後續對於社會安全的危害防治措施。

但因為法務部、司法院、檢察總長都沒有「以法論法」給予正面回應，我才會發文要求說明，呼籲政府及時處理。就不勞特定立場的政客、側翼律師，為執政黨殫精竭慮詭辯護航了。

（作者為立法委員）