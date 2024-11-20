職場的霸凌，在公務機關非常嚴重。因為公務機關中有階級，階級就把人自動分成三六九等。高階的人對低階的霸凌，很容易被解釋為「領導統御」或「對完成任務的要求」，所以勞動部長何佩珊才會對已經霸凌致死的案子仍說出「目的善良」鬼話。可見霸凌被合理化的氛圍早就瀰漫於整個公務體系中。

文天祥的正氣歌中曾言道：天地有正氣，雜然賦流行。正氣會以不同的方式存在，邪氣當然也可以。洪仲秋案是軍中霸凌，前原委會主委謝曉星「選祕書像選妃」也是公務霸凌。醫療機構的醫師對藥商女業代或醫院護理人員性騷擾也是職場或跨職場霸凌，應衛生單位邀請的醫院評鑑或查核委員，到其他醫院對陪評人員頤指氣使或辱罵，最終導致醫院人員丟了工作也時有所聞，當然也是另一種霸凌。

在台灣公務或類公務機關霸凌事件為什麼會「沛乎塞蒼冥」，主要都在民進黨執政之後。民進黨在執政之後，權力的傲慢無限膨脹，一切目的都在打趴已經被打倒的國民黨。砍軍公教退休金，轉型正義，抄家國民黨「附隨組織」，管你是不是附隨組織，一切以民進黨單方面認知為準，標準的認知作戰。這就是執政黨的帶頭霸凌，因為這是刻在民進黨骨頭裡的好鬥基因，不鬥很難。

民進黨執政團隊的好鬥基因，表現在公務職場就是霸凌。表現在官場就是「死纏爛打」，NCC對中天、大法官對國會、行政院對核電，完全沒有是非，只有民進黨。即使國會已經不是民進黨的，但仍然要聽民進黨的。這樣的心態就是讓台灣只要民進黨執政，就是不斷的在內耗，甚至倒退。近25年來，只有馬英九執政的8年時期，台灣有在進步，只要民進黨一執政就開始內耗，甚至退步。

公務機關是必須牽頭革除霸凌文化，這不僅僅是「霸凌」這件事而已。是整個公務員心態的問題，公務員必須要想清楚，你們不是民進黨的公務員，你們是國家的公務員。國家公務員必須為人民服務，社區的人民及下屬都是你該服務的人民，越高階的公務員當然就可以服務到越多的人民。民進黨苛薄鬥爭的個性，到了公務機關就必須戒掉，等哪一天在野了再拿出來。執政這麼幹，肯定會有回馬槍。

一位官員的辭職與行政首長的道歉，絕對沒辦法改變公務機關的霸凌文化。改變文化必須要靠選票，要選出一個不會霸凌的政黨來執政才能逼迫有霸凌傾向的政黨放棄自己的文化。軍公教成立工會更是不可取，因為公務機關內的霸凌是虛幻的，很容易包裝進領導統御中，工會對領導統御的置喙很容易阻礙政務的推動，也不符合法規。還是從選票比較容易著手，相信幾次輪替後就可達成，台灣真的不需要再來一次文化大革命！可能會治絲益棼。（作者為中華民國防疫學會理事長）