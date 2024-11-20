霸凌文化，讓台灣的公務機關像是座圍城。城外的人想進去，城裡的人想出去……

勞動部北分署公務員遭霸凌輕生，勞動部長何佩珊流淚表示「我不適任」。無論最終將有多少官員為此落馬，以目前台灣公務體系充斥霸凌的現況來說，該道歉的豈止何佩珊一人？賴政府又怎能只為此冰山一角致歉？有多少公務員長年忍受言語暴力，甚至是肢體威脅，各級政府卻應作為而不作為？走了一名吳姓公務員，還有千千萬萬位吳姓公務員在暗夜裡哭泣。以人權創黨的民進黨政府，不該再視霸凌為常態。

公務體系是小型社會，所有發生在民間企業的職場霸凌，在公部門當然也存在，且情況是有過之而無不及。

原因在於，近年來公家飯的含金量雖有降低，但對比台灣普遍的低薪現實，仍是比上不足、比下綽綽有餘；一旦擠進公家窄門，除非有特殊原因，多數人不至於主動放棄鐵飯碗。因此，在機關握有權力者，往往會在看準底下人「除非萬不得以不會離開」的心態，不分衙門大小，經常可見有人羞辱下屬成性，當起方寸之間的土皇帝。

例如，有直轄市的局處機關，早已傳出有主管習慣性當眾辱罵職員「你是白癡嗎？」一個不高興，拿起公文往地上甩更是家常便飯。試問，有多少人可以在眾人面前吃這種排頭還能處之泰然？勞動部長何佩珊，有想過自己若遭受這樣的對待該如何應處？除了掉眼淚，還能做什麼事嗎？

更甚者，公家機關因存在不同職系的差異，公務員申請職務調動，大多難以跨出原先職系。因此，有人說如果在A機關遭霸凌，請調至B機關不就得了？問題是，公務體系請調的前提，是須先徵得原機關主管同意；這道關卡，經常讓「被霸凌者」的請調案遭自家主管若有似無的卡關，久而久之，就更加提高「霸凌者」手上握有的生殺大權，導致「被霸凌者」只能更加忍氣吞聲。

再者，公務體系雖設有考績獎懲機制，但身處裏頭的人都曉得，考績要想拿甲，做人遠比做事重要；如果不想年年得乙、升遷無望，首要之務就是把自己當成「Yes Man」，凡事聽話服從，即使明知自己遭受言語謾罵、孤立排斥、不合理或被迫接受超乎負荷的業務。

當然，有人會說，公務機關不也設有申訴機制？就算無法在體制內求援，當面臨不當的人身言語攻擊，何不尋求司法途徑？

其實，公務部門表面歡迎員工申訴，真實情況是，實際介入調查的人若非你的主管本人，就是主管的主管。換言之，申訴這件事猶如請鬼拿藥單，等著被搓圓仔湯。此次勞動部北分署公務員遭霸凌輕生前，不就也曾歷經這種闇黑的過程？

至於能否向法院提告？只能說，孩子別傻了。在綿密的人脈網絡下，除非有把握告到對方被記兩大過免職，否則，結果就是讓自己更加黝黑，前途無亮。

隨著勞動部北分署公務員遭霸凌而輕生，行政院長、勞動部長接連鞠躬致歉，那些充斥在公務機關、正在霸凌下屬的「土皇帝們」，會因此得到警惕嗎？答案當然是悲觀的。因為，公務機關的結構與文化，依然會是讓他們得以為所欲為的保護傘。

行政院長卓榮泰、勞動部長何佩珊，乃至於賴政府對於勞權掌握權力者，難道真要等到有人用生命向霸凌提出控訴，才懂得掉下眼淚？台灣號稱以人權立國，眼見公務機關變成一座圍城，城外的人拚了命想進去，城裡的人卻拚了命想逃出，積弊已久的霸凌文化，究竟還要肆虐良善的公僕們到何時？

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