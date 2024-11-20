勞動部勞動力發展署北分署吳姓公務員11月4日在辦公室死亡，勞動部卻花了2周才公布調查報告，認為分署長謝宜容涉及職場霸凌，但又稱謝在工作上的要求「目的良善」，所以僅先將謝改調非主管，此舉引發全民炸鍋，也讓這把火愈燒愈大。面對荒腔走板的危機處理，勞動部長何佩珊請辭留校善後，企圖替風暴止血。本應保護全國勞工權益的勞動部卻把勞權當棄子，為職場環境做了最壞示範。

土皇帝 敗壞文官體制

根據勞動部調查，謝宜容對公文或報告不滿意會大聲咆哮、怒罵或貶低同仁，導致同仁感受人格遭受侮辱，多人因此求助身心科接受治療。謝宜容接受調查時則自陳，其指揮監督方式是為了提升同仁「高二階」思考、提升工作能力，求好心切，目的為保護同仁，但也承認說話音量大、情緒控管不佳。

報告另指出，謝要求主管隨時回LINE，特別是在下班或假日時間，未即時回應，翌日即責問，造成同仁恐慌。謝宜容則解釋，下班或假日發文除有緊急事故，未要求同仁即時回應，但綜合訪談、匿名問卷回饋及相關事證，顯示謝確有不當指揮監督。

從勞動部調查報告可以發現，謝宜容不當管理行為並非單一偶發事件，而是具有持續性且已影響他人在精神、生理，甚至正常生活工作活動，符合霸凌定義；雖說並非直接造成吳姓公務員死亡，但「冰凍三尺非一日之寒」，難認死亡案與謝的行為沒有因果關係，更何況勞動部也證實謝任職分署長近2年期間，離退人員高達81人，足見謝宜容早已人地不宜，領導統御方面有極大問題。

尤其分署其他同仁檢舉謝的惡行惡狀，謝卻在獲知自身遭陳情檢舉案件後反質問同仁，並查證洩密人員，更對未能依其指示進行工作的同仁採取排擠行為。勞動部高層及政風系統未能及時察覺，等同默許謝持續霸凌同仁行徑，這絕對不是前勞動部長許銘春及現任部長何佩珊一句道歉就能善了，特別是許銘春辯稱不知謝曾被檢舉約談，這要不是勞動部內部控管失靈，就是立委所質疑謝宜容的人事背景大到動不了所致，監察院及檢察官都應該就此疑點究責到底。

謝宜容不是政務官，卻被視為監察院長陳菊的人馬，關鍵就在於她當年考進北市府擔任社工，當時社會局長就是陳菊，後來陳菊進入中央當勞委會主委，謝也跟著水漲船高進入勞委會，一路搭直升機擢升，更在陳菊大將許銘春任勞動部長時調任辦公室專委，再跳級出任分署長，在野黨立委就批評謝是因為有靠山，勞動部才不敢動這位「土皇帝」。

慣老闆 漠視勞工權益

同樣也是「花媽派」土皇帝的還有落跑潛逃的前台鹽董事長陳啟昱，當年經濟部接獲檢舉不敢動陳啟昱，以致陳啟昱掏空台鹽數億元，現在這兩起社會矚目案件都要由陳菊主持的監察院來立案調查，外界當然質疑陳菊的角色，究竟是打老虎還是拍蒼蠅，到頭來虛晃一招；而勞動部球員兼裁判作出前後矛盾的報告，顯然也無法服眾。民進黨拚命搬出憲法切斷國會調查權，這回在野黨可真沒轍了。

尤其當初爆料此案的民進黨新北市議員李宇翔更說，調查此案時，接獲黨內高層關切。何佩珊也坦承確實透過民進黨副祕書長何博文致電，只是希望讓李宇翔了解勞動部的調查狀況，姑且不論何佩珊動機是否想要息事寧人，但此動作更加凸顯民進黨濫用職權、不尊重員工的「慣老闆」心態，不管是過去面對黨內性平#MeToo事件，還是此次勞權案件，民進黨仍然認為一「喬」天下無難事。

蔡英文執政曾說：「勞工是我心中最軟的一塊」，此起不幸事件卻是發生在保護全國勞工權益的勞動部，對象還是過去人人稱羡「鐵飯碗」的公務員，雖然這幾年離退人數增加，想考的人少了，關鍵就在民進黨任命的官比過往更官僚，且遇事切割再切割，讓基層公務員苦不堪言。這起霸凌案若只是輕輕放下，所有公務員都會內心難平。

賴清德執政屆滿6個月，最新民調已出現死亡交叉，卓榮泰內閣顯然出了大麻煩，倘若各部會也如同勞動部般繼續當慣老闆，人事升遷搞派系走後門，又漠視基層心聲，相信這類悲劇絕不會是最後一樁。

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