報載勞動部所屬機關首長，因涉嫌各種霸凌行為，導致同仁輕生死亡，已有初步行政調查結果，顯示該名首長確有對所屬諸多同仁各種不當言行，至於該首長是否涉有刑事犯罪或應受懲戒行為，仍待後續相關機關調查，也待能有公正客觀的調查結果，可以還給不幸死者一個公道。

看到這種公務體系的嚴重職場霸凌，導致公務員不幸死亡的悲慘事件，令人憤怒及悲痛；但也值得讓社會大眾及公務體系深刻認知及反省思考的，是怎樣建立一個正常的職場環境，可以確保公務人員的心身健康及人性尊嚴。

傳統公務員的理論體系，有所謂的公務員有絕對服從，服不定量勤務的義務，但這些說法，早因違反現代法治國家的基本權利保護原則而被拋棄；遺憾的是，目前公務體系內，卻又因現代科技的進步，以及即時通訊軟體的廣泛應用，形成另一種公務員須服不定時勤務的怪異現象，具體來說，就是公務被要求必須加入單位內部各種即時通訊軟體群組，進而在下班及假日的任何時間，都必須在最短時間內，即時回復這些單位長官的各種疑難雜症或興致所來的各種問題，形成公務員必須時時手機不離身，頻頻查看手機訊息，從而常態性的處於壓力緊張的情境下。

從法治國原則及個人隱私權的保障角度，公務機關是否可以強制要求所屬公務員提供個人聯絡方式(個人手機號碼及電郵信箱)，首先就是一個大疑問；進而，單位也無權利強制要求所屬公務員，須利用屬於個人財產的手機或門號，加入非屬公務建置的聯繫網路；至於要求公務員於下班或放假時間，為應付特定長官的獨特生活起居習慣或個人僻好，而須時時攜帶手機或回應即時通訊問題，更是影響公務員休息及合法放假權利的不合理要求。

比利時在2022立法通過，除特殊情況外，所有公務員在下班以後，可以關閉手機、電郵及通訊軟體，無須接受或回應單位任何聯繫，單位也不可因此而給予公務員處罰。如此立法之目的，係為維護公務員生活及工作的平衡，此無須長期且不定時的處於工作及過勞的情況下。另外，在歐洲先進國的實務，雇主絕不會因公務問題，而在下班以後聯繫員工，或要求員工即時回應，這是一種文明人的基本修養，也是進步社會的指標，更是我們立法委員可以參考的先進立法例。

現代文明社會，人人處於平等地位。人際間，可以因為指揮監督或管理的關係，而有長官及部屬的區別，但都應相互尊重，任何人更不可以高壓威嚇或用侮辱人格的方式，霸凌同仁。勞動部分署同仁的不幸死亡，是個悲劇，主管機關印發了再多防制霸凌的宣傳及廣告，都比不上主其事者能有一點現代文明人的修養，以及人性尊嚴的基本認知，這也是台灣社會應該被廣泛建立及養成的觀念及習慣。還有，如果公務人員協會或工會能夠更強大或建立，能夠替被欺壓霸凌的公務人員發出正義之聲或早點出面協助，這種不幸事件，也應該可以避免。（作者為前全國公務人員協會理事）

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