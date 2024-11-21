中華隊近日在世界12強棒球賽晉級東京四強賽，可望再掀觀賽熱潮，也引起立委關切財政部修訂娛樂稅法草案，將運動賽事與藝文活動門票稅收的減免權限，授權地方政府決定，會造成部分縣市難以承擔免稅的財務壓力。

娛樂稅的存廢、轉型已爭辯多年。政院通過的財政部娛樂稅法修正草案，將現行電影、職業性技藝表演、戲劇舞蹈表演等之稅率上限大幅調降，並授權地方政府得停徵藝文活動及競技比賽的娛樂稅。有些學者專家及民代更高舉廢除此稅大纛。

娛樂稅屬於特種銷售稅性質的地方稅，為地方自治的財源之一。我國娛樂稅的開徵，源自於1942年對日抗戰時期制定的「筵席及娛樂稅法」。當時政府財政困窘，為了籌措戰時財源、提倡儉約風氣、抑制奢糜浪費，故而針對電影、戲劇、書場、球房等娛樂場所課稅。然政府在1980年廢止筵席稅後，就另行制定娛樂稅法，針對多項娛樂項目課稅。且依據財政收支劃分法第12條規定，娛樂稅為直轄市及縣（市）稅，稅收支應地方各項建設及公共服務。

這次娛樂稅法的修正，係參酌現行地方政府規定之徵收率，調降部分課稅項目之法定稅率上限：一、電影由最高60％（本國影片最高30％）降至15％。二、職業性歌唱、說書等表演由30％降至15％。三、戲劇、音樂演奏等由5％降至2％。四、各種競技比賽由10％降至5％。五、舞廳或舞場由100％降至50％。六、高爾夫球場仍維持為20％。七、提供其他娛樂場所、設施或活動由50％降至25％。各縣市在此稅率規範下，就可自訂徵收率，但須報請財政部由核備改成備查；並且增訂授權地方政府得視產業發展、特定政策目的需要、衡酌財政狀況，停徵電影等藝文活動及競技比賽課稅項目之娛樂稅。

觀察娛樂稅早期的課徵對象，對於看電影、看表演、聽演奏等，在當時被認為是具奢侈性的娛樂行為；對其課稅，具有「籌措財源」、「崇尚節儉」、「寓禁於徵」、「量能課稅」的精神，在一般營業稅外加徵，具有懲罰性。然而隨著國民經濟的發展，在每人平均所得普遍提高後，對屬於正常性、有益身心健康的娛樂行為課稅，其實並不適當。而在「食、衣、住、行」之外，鼓勵「育、樂」活動，發展文化休閒產業，多具殊價財性質，就不應該如前所述之修法內容課稅。亦即課稅的立論基礎已隨時代改變，課徵娛樂稅在本質上已不合時宜。

至於高爾夫球場的消費，因涉及環保議題及高所得者消費，具有外部不經濟性及奢侈性，其性質較為特殊，故而對其加重課稅有其理由。有些國家或地區，例如美、韓、星、港、澳門等，對博弈行為（例如觀光賭場、賽車、賽馬等）課稅，主要針對具外部不經濟及劣價財性質的行為進行矯正或懲罰，課稅就具有其正當性。

再就台灣當前社會發展階段言，娛樂稅的課徵對象已顯多餘；尤其是政府在鼓勵發展文化、藝術等事業，得依「文化藝術事業減免營業稅及娛樂稅辦法」，提供租稅減免獎勵時，又針對某些具互補性的娛樂消費行為課稅，顯得在政策上缺乏一致性。雖然政府此次擬修法將大部分項目的稅率減半，並由各地方政府決定課徵稅率，表面上似乎合乎地方自治原則，然在地方財政困窘下，並未明確交待其替代財源為何在。中央惠而不費，卻將爛攤子留給地方，讓其自生自滅。

娛樂稅的課徵，從稅收目的言，或許不宜廢除；問題是各縣市課徵娛樂稅成本之高，已到「得不償失」的地步。

進言之，觀察娛樂稅的稅收規模，由《財政統計年報》可知，以2023年為例，全國娛樂稅收一年僅18.9億元，只相當於證交稅一、二天的稅收；其占全國總稅收的比重只有0.1％，卻讓徵納雙方付出極高的交易成本，包括稽徵成本、容忍成本、資訊成本等。事實上，課徵娛樂稅的稽徵費用為所有稅種中最高者，每百元實徵稅收就要擔負14.8元；相對於全部總稅收，每百元實徵金額只要0.7元的稽徵費用。由此可見，娛樂稅之稽徵費用還真是獨樹一格！

由於娛樂稅屬於縣市稅收，在地方財政捉襟見肘之際，若是將其廢除而沒有籌妥替代財源，將違背財政紀律法第5條與財政收支劃分法第38條之1之虞。我們建議中央政府可考慮將娛樂稅廢除，其區區的稅收損失可透過中央統籌分配稅款十足回饋給地方政府；地方政府也可透過地方稅法通則，因地制宜的努力開徵新稅，達到地方自治、財政自主目的。