在中國國民黨黨慶的前幾天，孫文學校總校長張亞中以「中國國民黨的脊梁還在嗎？」為題發表專欄文章，4天後，國民黨主席朱立倫在中常會上提出「新兩岸論述」，明確表示「中華民國憲法是我們的脊梁」，正式對張亞中對現今國民黨積弱的憂心，做出回應。

在2021年黨主席選舉中，得票僅差距13個百分點的兩人，此次算是近年來的首度交鋒。而論戰的交鋒就在「中國國民黨的脊梁」，以凸出誰才是堅守國民黨理念。

朱立倫表示，「中華民國是我們的國家，中華民國憲法是我們的脊梁，中華民國的根是中華民族，中華民國的本是中華文化。」朱立倫很技巧的用「中華民族」、「中華文化」，迴避「中國人」的身份認同。

既然，強化了憲法為國家的脊梁，卻又對憲法「統一」的目標追求隱而不談。反觀張亞中對於重拾國民黨脊梁，要求重新確立對中華民族的史觀、身分與文化的認同，喚醒黨的核心價值。

其次，不要隨民進黨的腳步，更不應成為美國奴才，而應提出切實可行的兩岸政治解決方案，與北京政權進行對話，為兩岸和合與中華民族的共同振興創造機會。

最後，張亞中更直言，國民黨必須重建內部制度，落實大公無私的民主選舉機制，杜絕因人設事、專裁獨斷，重建黨內信任。

遺憾的是，朱立倫在抨擊民進黨的台獨困境，造成兩岸對立，然卻未能提出如何有效改善兩岸關係，降低台灣軍事威脅的具體作為。如此偏安一隅的作法，被民進黨譏諷為「華獨」，又與「台獨」何異？

盤點朱立倫這3年國民黨主席任內，一如他2015年初任黨主席，理念蒼白、組織渙散、人才凋零、黑金政治、派系左右、破壞制度，非但未見改善，反變本加厲。一連串的荒誕治理，乾綱獨斷，不顧黨的形象；總統敗選，戀棧權位，堅不辭職負責。

面對民進黨的敗德亂政，朱立倫毫無制衡謀略，任由民代單兵作戰，未給予強力支援；在惡意詆毀蔣介石，以否定政府來台建設功績時，噤聲不語；面對「文化台獨」、「法理台獨」等謬誤，欠缺強而有力的論述；在「九二共識」的訴求上，東閃西躲，不敢以憲法正面相搏。

脊梁人皆有之，病人、死人亦然，惟今要問的不是有無脊梁，而是脊梁直否，在邪論歪理充斥的世道下，鮮見國民黨的讜言正聲，試問，朱立倫嘴上的「中華民國」與賴清德的「中華民國」何異？這種不遵循憲法追求國家統一的模糊態度，「華獨」與「台獨」何異？一樣的親美、媚日，國民黨與民進黨何異？朱立倫闡述了中華民國的脊梁，想請問，你領導的中國國民黨脊梁是什麼？（作者為資深媒體人）

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