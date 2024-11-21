為了確保健保點值，立法院決議明年六月點值要達到1點0.95元，但行政院長卻一度公開表示有困難，最後放入總預算朝野協商，行政院終於同意保0.95。事實上，依憲法規定，立法院議決的事項，行政院只能遵守或經總統核可提出覆議，因此健保點值保0.95勢在必行，不容有折扣，但保0.95不能只是空口說說而已，行政院應對外說明錢從何而來，且應是穩定財源，不能每年靠預算撥補度日，才是長久之計。

健保長久關乎民眾健康，穩定健保點值攸關醫院營運，近年點值不斷滑落，營運受到挑戰，護理人員相繼流失，醫療院所只能關床應因。令人憂心的是，日前大陸祭出加薪措施延攬台灣護理人員，由於同文同種，相同的語言溝通無障礙，恐會加劇護理人員流失，只有有政府保障點值，讓醫療機構正常運作，有能力為護理及所有醫事人員加薪，才能穩住局面。

幾經波折，立院健保點值0.95的決議行政院終於願意執行，但由於行政院一開始表示有困難，顯示要補到0.95的錢並沒有在原先編列的預算中。依衛福部估算，要補到0.95需700多億，但目前只有原來已編的336億元，其中111億還來自健保瘦身，換言之，還需要補300多億，行政院應對外說明，財源從何而來？而不是畫大餅空歡喜一場。

日前健保署長拋出，從房屋交易轉售或股票交易做為財源的想法，並指出目前健保收入75％來自以薪資所得為主的一般保費、10％來自補充保費，其餘則為政府負擔支出、政院挹注等，若要把餅做大，應調整財源結構，不讓薪資所得者壓力太大，同時要讓補充保費的費率將與一般保費脫鉤，其6種收入來源，將各自訂定費率。

只是調動補充保費項目及費率收入需有時間反應，更何況衛福部還未提出方案，非一蹴可幾，行政院仍需去找出其他財源，但不宜像勞保基金一樣年年預算撥補，而是可長可久的穩定財源，讓健保財務能維持一定的平衡。（作者為國民黨醫療委員會主委、前彰化醫師公會理事長）

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