偏鄉醫療問題，最近因為「波波醫師」的熱烈討論，成為關注焦點。其實偏鄉醫療資源的不足、居民與醫療院所的距離、缺乏醫師人力，問題嚴重且存在已久；從民眾很簡單的需求來看，不管醫師是國內或國外的學歷，只要經過醫學專業訓練及政府採認，能解決看病醫療的問題，不就是最重要的事嗎？

根據內政部對「偏遠地區」的定義，人口密度低於全國平均人口密度1/5之鄉鎮市，或距離直轄市、縣市政府7.5公里以上的離島，目前台灣有65個偏鄉。其中，竟然有55個鄉鎮沒有牙醫師。政府推動偏鄉醫療照護網絡，希望化解城鄉醫療不平等的現象，但醫師人力不足一直難以解決。

面對醫療需求，偏鄉居民與醫療資源的距離是一大障礙，經常必須耗費至少 1小時車程，才能抵達最近的醫院；急診就醫困難重重，長時間的交通加重患者痛苦。由於交通不便，運送醫療用品、器材變得更加昂貴，高度專業化的醫療器材在偏鄉地區幾乎是天方夜譚。

因此，相較於醫師的學歷國籍，偏鄉民眾更關心如何讓每個人都能夠享有平等的健康權益，如何確保偏遠居民同樣能夠獲得醫療服務，至少包括就醫的便利及醫療資源的供應不受限。

偏鄉民代舉例指出，政府近幾年投入資源希望補足偏鄉醫療設施不足，但苦等不到醫護，屏南一間醫院與高雄某醫學中心合作，醫師每週南下看診一次，患者搶掛號從上午過卡，往往到下午、晚間才能看到診；既然偏鄉醫護比明顯不足，讓具國外學歷的醫師彌補缺口，比什麼都沒有來得強。

對偏鄉民眾而言，只要經過政府採認的醫學教育專業訓練，不管是國內或國外的學歷，鄉親們可以有多點選擇機會，絕對是利大於弊。原鄉部落對於持國外學歷的醫生接受度，也比想像中來得高，早期很多醫療體系的傳教士醫師，給予偏鄉許多醫療資源協助，沒有排斥，反而覺得應多多益善。

「給偏鄉民眾多一點選擇！」在偏鄉地區苦等不到醫療資源的情況下，藉由外國籍學歷醫師填補缺口，是一個具體有效的方法。在網路上公布外籍醫師的名單，形同「獵巫」霸凌，這些做法不僅對認真看診的外籍醫師不公平，試問對亟需醫療資源、醫護人力的偏鄉民眾，有什麼幫助？（作者為新北市家長志工教育成長協會創會會長）

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