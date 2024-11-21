選舉輸了怎麼辦？發動罷免，只要1/4以上選民參與投票，並且同意票數多於不同意票，即可將原當選人拉下馬，而同意罷免票數往往少於被罷免人的當選票數。這是台灣《選罷法》的一大缺憾，民進黨曾用這個便宜行事的規定罷免了高雄市長韓國瑜，雖然同意罷免的票數還不如他當選的票數多，結果還是得逞了。

罷免容易 違背民主常規

民進黨嘗到甜頭後，今年10月再度操練，在民進黨祕書長、前基隆市長林右昌幕後主導下，發動罷免現任基隆市長謝國樑，結果被基隆市民否決。此罷免案的目標並不完全是謝國樑，而是為計畫中的明年發動立法委員罷免潮熱身與演練，據知目前已鎖定一些所贏票數較少的國民黨籍立法委員，企圖先達成罷免目標，再透過補選程序，由民進黨籍人士取而代之，一舉翻轉目前立院席次不如在野的劣勢，重新取得多數的席次。

針對全球罕見的《選罷法》缺憾，國民黨立委提案修訂《選罷法》罷免門檻，主張就職未滿1年者，不得為罷免之提議與連署，同時增列罷免同意票數須超過被罷免人當選得票數，罷免案才能通過。這個提案合情合理，但民進黨立委全力反對。

立院內政委員會20日排審《選罷法》相關修正草案，藍綠黨團都發出甲級動員令，民進黨凌晨4時半拂曉出擊，攻占主席台，待國民黨一進場，雙方爆發推擠；最後提到下午黨團協商，藍綠白三黨團依舊沒有共識，院長韓國瑜裁示，既然沒有共識就依議事規則處理，也就是周五將交付院會表決處理。

立場一向毫不中立的中選會主委李進勇竟為民進黨的主張辯護，表示：「選舉時候的投票到罷免的投票，這中間大概要經過1年半以上，人跟事都會有很多的變化。」換句話說，他贊同選輸後可以立即連署罷免，推翻選舉結果。民進黨立院幹事長吳思瑤還辯稱反對修法是要保障人民的罷免權，「不管是連署加嚴加密，這都是剝奪人民行使罷免權利。」也就是說，選舉權不如罷免權重要。

民進黨人應該知道選舉結果不應輕易推翻，因為罷免權只是一種補救性權利，不應輕易行使，更不能讓罷免比當選容易，否則就是本末倒置。除非當選公職者違反亂紀、言行荒誕或者背棄選民付託，否則不該隨意行使罷免權；而且罷免同意票至少必須多於其當選票數，才符合選舉權重於罷免權的民主義理。

對於這麼正當的修訂原因，民進黨卻堅決反對，足以反映他們心裡有鬼，想利用罷免手段達成翻轉國會結構的目的。目前這種違背民主常規的規定，讓選輸者或其政黨有巧門可鑽，就是利用仇恨動員，以政黨力量調動鐵桿支持者，加上喚起一般民眾對該當選人的仇恨，完成罷免目的。

仇恨動員 加劇社會分裂

在選舉實務上，仇恨的動員能量往往超過保駕者的護航能量，因此容易達成罷免目標。但就民主政治的健全發展而言，選舉基本上是提供選項，讓選民做抉擇，由較多民意支持者當選，期間固然會有仇恨動員的成分，但終究是在不同候選人之間作選擇。罷免案不同，它不是選擇題，而是針對現任者是否續任的是非題，愈是鼓吹仇恨意識，愈能鼓動選民前往投票，而且是投下贊成票。這樣的投票過程與結果必將為政治灌注更多的仇恨，進一步分裂社會。

民主選舉是一種政治動員的過程，每動員一次，政黨之間的競爭及角力都免不了產生分化作用，對社會的凝聚產生負面影響。這是民選政治必要的代價，但如果選舉動員之外再加上罷免動員，而且其所煽動的仇恨意識更加濃烈，必將對社會帶來強大的破壞力。因此，世界各民主國家極少罷免制度，更罕見罷免比當選容易的荒誕制度。許多內閣制國家有解散國會的制度，那是要選民對政黨整體表達最新民意，藉以決定執政權的歸屬。這和罷免制度針對原已當選者做去留決定截然不同。

這次修訂《選罷法》，限縮罷免案的提出及提高通過門檻，完全是正當而合理的，民進黨不應因別有私心的盤算而刻意攔阻，更不應懷有透過罷免在野黨立委而重回國會多數的企圖，這是玷汙民主的卑劣行徑。如果真誠信奉民主價值，就讓《選罷法》修訂案順利通過吧！